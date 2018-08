Rewolucja w Hiszpanii. Jedenaście nowych twarzy





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters Luis Enrique rozesłał pierwsze powołania

Nowy selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis Enrique rozesłał pierwsze powołania. Nie brakuje zaskoczeń, jest sporo nowych twarzy.

Mistrz świata i Europy zdania nie zmieni. "Chcę skupić się na klubie" Gerard Pique nie... czytaj dalej » Luis Enrique objął kadrę Hiszpanii w lipcu po nieudanym mundialu. Byli mistrzowie świata i Europy dotarli w Rosji do 1/8 finału. W kraju odebrano to jak policzek.



We wrześniu przyjdzie czas na pierwsze egzaminy pod rządami nowego selekcjonera - mecze z Chorwacją i Anglią w Lidze Narodów.

Były trener Barcelony powołał na nie 24 piłkarzy. Z kadry na mistrzostwa świata zostało tylko 13, w tym: David de Gea, Sergio Ramos, Thiago Alcantara, Isco czy Diego Costa.

Nowych twarzy jest 11. To: Pau Lopez, Raul Albiol, Diego Llorente, Inigo Martínez, Marcos Alonso, Jose Gaya, Sergi Roberto, Rodri, Ceballos, Alvaro Morata i Suso.

Będzie więcej niespodzianek

Wśród powołanych nie ma oczywiście Gerarda Pique, Andresa Iniesty i Davida Silvy. Oni zakończyli reprezentacyjne kariery. Brakuje również Koke i Jordiego Alby, których selekcjoner pominął.



- Niespodzianki? Zapewniam, że będzie ich więcej - Luis Enrique nie chciał rozmawiać o tych, których nie powołał.



- Przed nikim nie zamykam drzwi. Będziemy grali ustawieniem 4-3-3, który preferuję - dodał selekcjoner.

SKŁAD HISZPANII:

BRAMKARZE: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Pau Lopez (Betis)

OBROŃCY: Dani Carvajal (Real Madryt), Nacho (Real), Sergio Ramos (Real), Diego Llorente (Real Sociedad), Inigo Martinez (Athletic), Jose Gaya (Valencia), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Marcos Alonso (Chelsea), Raul Albiol (Napoli)

POMOCNICY: Sergio Busquets (Barcelona), Sergi Roberto (Barcelona), Rodrigo (Atletico), Saul Niguez (Atletico), Dani Ceballos (Real), Thiago Alcantara (Bayern)

NAPASTNICY: Isco (Real), Marco Asensio (Real), Diego Costa (Atletico), Rodrigo Moreno (Valencia), Alvaro Morata (Chelsea), Suso (AC Milan)