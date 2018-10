Rozpaczliwa obrona, szczęśliwy remis. Henry wciąż nie odmienił Monaco





Monaco wciąż rozczarowuje. Drużyna Kamila Glika przerwała serię pięciu kolejnych porażek, zremisowała na wyjeździe z Clubem Brugge 1:1, ale miała przy tym mnóstwo szczęścia. Jej szanse na awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów są minimalne.

Obecny sezon to dla piłkarzy z Księstwa pasmo wielkich niepowodzeń. W lidze francuskiej notują serię dziewięciu meczów bez wygranej. Po drodze doszły do tego dwie wyraźne porażki w Lidze Mistrzów.

Sytuację miał ratować były świetny piłkarz Thierry Henry, który na stanowisku trenera zastąpił Leonardo Jardima. Ligowy debiut nie wypadł dobrze (porażka u siebie ze Strasbourgiem), więc Francuz na przełamanie liczył w pucharach.

Mnóstwo szczęścia

Lewandowski odprawił Greków. Bayern się nie przemęczał Bayern Monachium... czytaj dalej » W Brugii wszystko zaczęło się doskonale. Choć nic tego nie zapowiadało, to ekipa Glika trafiła jako pierwsza. Prawą stroną ruszył Aleksandr Gołowin, dograł do Moussy Sylli i goście mieli prowadzenie. Długo to jednak nie trwało. Siedem minut później był już remis po strzale głową Brazylijczyka Wesleya.

1:1 utrzymało się do przerwy. Po niej drużyna Henry'ego już nie istniała. Mistrzowie Francji sprzed dwóch lat niemal nie potrafili opuścić własnej połowy, a na ich bramkę sunął atak za atakiem. Brugia była jednak nadzwyczaj nieskuteczna, większość jej strzałów lądowało w trybunach.

Monaco wciąż gra zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale tym razem szczęśliwie uniknęło porażki. W grupie A o pierwsze miejsce będą bić się jednak inni - Borussia Dortmund i Atletico Madryt. Monaco i Brugia rozstrzygną między sobą, kto zajmie trzecie miejsce i awansuje do 1/16 finału Ligi Europy.

W drugim środowym meczu rozgrywanym o 18:55 Tottenham zremisował w Eidhoven z PSV 2:2.

Club Brugge - Monaco 1:1

Bramki: Wesley (39) - Sylla (32)