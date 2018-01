Wrócił najdroższy. Barcelona wygrać nie potrafiła





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Barcelona mierzyła się z Celtą

Na deszczowym Estadio Balaidos w Vigo piłkarze Barcelony objęli prowadzenie, ale utrzymać go nie potrafili. W pierwszym meczu 1/8 finału Pucharu Króla z Celtą padł remis 1:1. Wydarzeniem był powrót do gry Ousmane Dembelego.

Wraca najdroższy piłkarz Barcelony. "Na dobre" Francuski piłkarz... czytaj dalej » W La Lidze Barcelona jest liderem. I to zdecydowanym, bo drugie Atletico traci do niej dziewięć punktów. Celta zajmuje pozycję 11., 24 punkty za Dumą Katalonii.



Do Vigo goście wyruszyli bez Lionela Messiego, bez Louisa Suareza i Andresa Iniesty.



Na ławce siedział Dembele, pauzujący od blisko czterech miesięcy. Francuz trafił na Camp Nou pod koniec sierpnia - za rekordowe dla klubu 105 mln euro plus 42 mln w bonusach od razu - a w połowie września dopadła go poważna kontuzja uda.

W tym tygodniu władze Barcelony ogłosiły, że 20-latek jest w pełni gotowy do gry.

Myślał, że szansa uciekła

Zaczęło się dobrze dla gości. Po kwadransie Andre Gomes wycofał piłkę w okolice jedenastego metra, a Jose Manuel Arnaiz trafił stamtąd do siatki.



Wyrównanie padło po akcji przedziwnej. Iago Aspas z bliska obił poprzeczkę i zrezygnowany myślał, że szansa uciekła. Do piłki dopadł jednak Pione Sisto i mocnym uderzeniem pod spojenie pokonał Jaspera Cillessena.

Źródło: PAP/EPA Barcelona właśnie zdobyła bramkę



Po przerwie przewaga gości rosła i rosła. A gole nie padały. Denis Suarez spudłował w sytuacji stuprocentowej, a Sergio Busquets z dystansu huknął w poprzeczkę.



Po drugiej stronie boiska bardzo bliski szczęścia był Emre Mor.



W 71. minucie wrócił Dembele. Zmiana od razu była podwójna, bo razem z nim wbiegł na murawę Ivan Rakitić.

Wyniku nie zmienili.

Czwartkowe mecze 1/8 finału Pucharu Króla, rewanże w przyszłym tygodniu:



Celta Vigo - Barcelona 1:1

Numancia - Real Madryt 0:3

Leganes - Villarreal 1:0

Espanyol - Levante 1:2