Jeden mecz, rekordów wiele. Atletico pęka z dumy





»

Zdobyciem trzeciego Superpucharu Europy piłkarze Atletico zapisali się w historii. Trener Diego Simeone został najbardziej utytułowanym trenerem w dziejach klubu, Diego Costa najszybszym strzelcem gola w tego typu spotkaniach. A to nie wszystko.

Spotkanie rozgrywane w Tallinie rozpoczęło się znakomicie dla Atletico. Już po upływie niespełna minuty gola strzelił Diego Costa, który popisał się zaskakującym strzałem z bardzo ostrego kąta. Piłka wpadła do siatki obok zaskoczonego Keylora Navasa.

Źródło: EPA/TOMS KALNINS Costa strzelił z ostrego kąta

Zegar wskazywał wtedy dokładnie 49. sekundę - to najszybciej zdobyta bramka w historii meczów o Superpuchar. Poprzednim rekordzistą był Ever Banega. Argentyńczyk grający wówczas w Sevilli w 2015 roku pokonał bramkarza Barcelony w 157. sekundzie (Duma Katalonii wygrała wówczas 5:4).

Potem Real odpowiedział, i to aż dwukrotnie. Jeszcze w pierwszej połowie trafił Karim Benzema, a w drugiej, po rzucie karnym, Sergio Ramos. Czas mijał, Królewscy byli blisko piątego w historii triumfu i trzeciego z rzędu, ale w 79. minucie znów do siatki trafił Costa. Dogrywka była popisem Rojiblancos, którzy w odstępie sześciu minut dwukrotnie pokonali Navasa. Zrobili to Saul Niguez i Koke. Skończyło się na 4:2. Tyle goli w jakimkolwiek finale przeciwko Realowi, Atletico strzeliło dopiero pierwszy raz w historii. Real rozbity w dogrywce. Superpuchar dla Atletico Nie minęła minuta... czytaj dalej »

Najszybszy, najbardziej utytułowany...

Niedługo potem rozpoczęło się świętowanie zdobycia Superpucharu - trzeciego w historii klubu. Wcześniej piłkarze z Madrytu triumfowali w 2010 i 2012 roku. Co ciekawe, wtedy też zdobywali w maju Ligę Europy.

Powody do dumy ma trener Simeone. Mimo że mecz musiał obserwować z trybun (to kara jeszcze z poprzedniego sezonu za swoje występki w półfinale Ligi Europy z Arsenalem), to na koniec wzniósł już siódmy puchar jako trener Atletico. Został w ten sposób najbardziej utytułowanym szkoleniowcem w historii klubu. W swoim dorobku ma po dwa Superpuchary Europy i triumfy w Lidze Europy oraz po jednym mistrzostwie Hiszpanii, krajowym pucharze i Superpucharze.

A to nie wszystko. Argentyńczyk to pierwszy trener Atleti, który pokonał Królewskich w trzech różnych finałach. - Real nie przegrał żadnego międzynarodowego finału od 2000 roku. Myślę, że w poprzednich latach detale nie przemawiały na naszą korzyść. Wygrywaliśmy z nimi w Copa del Rey i w Superpucharze Hiszpanii... Teraz udało się na szczeblu europejskim. Mamy dzięki temu siłę - podkreślił rekordzista.

Źródło: EPA/TOMS KALNINS Atletico ma powody do dumy

- Jestem przekonany, że będzie to sezon pełen pięknych chwil - nie ma wątpliwości Koke. Sezon Primera Division on i jego koledzy rozpoczną niedzielnym, hitowym meczem z Valencią.



Real Madryt - Atletico Madryt 2:4 po dogr. (2:2, 1:1)

Karim Benzema (27), Sergio Ramos (63-karny) - Diego Costa (1, 79), Saul Niguez (98), Koke (104).



Sędzia: Szymon Marciniak. Widzów ok. 15 tys.



Real: Keylor Navas - Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Toni Kroos (102. Borja Mayoral), Casemiro (76. Dani Ceballos), Isco (83. Lucas Vasquez) - Gareth Bale, Karim Benzema, Marco Asensio (57. Luka Modric).

Atletico: Jan Oblak - Juanfran, Stefan Savic, Diego Godin, Lucas Hernandez - Thomas Lemar (90+1. Thomas Partey), Rodri (71. Vitolo), Saul Niguez, Koke - Antoine Griezmann (57. Angel Correa), Diego Costa (109. Jose Gimenez).