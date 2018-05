Rekordowy Liverpool. Nikt nie strzelał tyle, co oni





Piłkarze Liverpoolu przegrali na wyjeździe z AS Roma 2:4, ale zakwalifikowali się do finału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu półfinałowym wygrali bowiem u siebie 5:2. Po meczu w konferencji prasowej wzięli udział Juergen Klopp i Eusebio Di Francesco.

Dwa cuda w jednej edycji Ligi Mistrzów to byłoby za dużo. Piłkarze Romy dzielnie walczyli i rewanżowe starcie w półfinale z Liverpoolem wygrali 4:2, ale to The Reds wystąpią w wielkim finale z Realem Madryt.

Foto: EPA/FABIO FRUSTACI | Video: TVN24, Reuters W dwumeczu Liverpool pokonał Romę 7:6

Czy wygrają, czy nie, piłkarze Liverpoolu już przeszli do historii Ligi Mistrzów. Nie było wcześniej drużyny, która w jednej edycji strzeliłaby tyle goli, co The Reds. Nie było też tak bramkostrzelnego dwumeczu w półfinale.

Zespół Juergena Kloppa rozpoczął bieżącą edycję od fazy play off. Już wtedy pokazał moc w ataku. Z Hoffenheim wygrał 2:1 i 4:2. To jednak była tylko przystawka do późniejszych rezultatów.

Goleadorzy z miasta Beatlesów

W sześciu spotkaniach fazy grupowej The Reds strzelili 23 goli. Czternaście z nich zapakowali tylko w dwóch meczach: z Mariborem na wyjeździe i u siebie ze Spartakiem, oba wygrywali po 7:0.

Liverpool dwa razy wygrał po 7:0

Liverpoolczycy nie zatrzymali się także w fazie pucharowej. O ich sile przekonali się w 1/8 finału piłkarze Porto, którzy nie zwykli przegrywać u siebie. Tymczasem dostali łomot 0:5. W rewanżu angielska drużyna zremisowała 0:0 i był to jej jedyny mecz bez strzelonego gola w tej edycji. I chociaż w ćwierćfinale na piłkarzy Kloppa czekała maszyna Pepa Guardiola Manchester City, to w dwumeczu zadała jej pięć ciosów (3:0 na Anfield i 2:1 na Etihad).

Źródło: PAP/EPA/PETER POWELL Nawet walec Guardioli nie miał szans z Liverpoolem

Półfinały z Romą to była już poezja. 5:2 w pierwszym spotkaniu i 2:4 w rewanżu, co dało 13 goli w dwumeczu - w żadnej wcześniejszej edycji Ligi Mistrzów nie było tak bramkostrzelnego półfinału.



Roma and Liverpool produce the highest-scoring semi-final in #UCL history! (13 goals) pic.twitter.com/M28Wa7N8zN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2018

Zabójcze trio kontra Ronaldo

Nie było też drużyny, która strzeliłaby tyle goli, co Liverpool. W czternastu dotychczasowych spotkaniach The Reds strzelili 46 goli, co jest przebiciem osiągnięcia Barcelony z sezonu 1999/2000. Większość tych goli to dzieło tria Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane. Egipcjanin i Brazylijczyk trafili po jedenaście razy, Senegalczyk – dziewięć.

W klasyfikacji strzelców cała trójka ustępuje tylko Cristiano Ronaldo (15 goli). Okazja, by pokonać lub zbliżyć się do Portugalczyka przyjdzie w finale 26 maja. Liverpool zmierzy się z Realem Madryt.



Liverpool have broken the all-time record for goals in a single UEFA Champions League season...



2017/18 Liverpool: 46

1999/00 Barcelona: 45

2013/14 Real Madrid: 41

2002/03 Manchester United: 37 pic.twitter.com/Qb2nPnuu9z — FourFourTweet (@FourFourTweet) May 2, 2018