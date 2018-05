Wrzeszczał na sędziów, jednego odepchnął. Piłkarz zawieszony na szesnaście spotkań





Foto: GettyImages | Video: Steindy CC BY-SA 3.0, LauraHale Arda Turan zawieszony na szesnaście meczów

Najpierw popchnął sędziego liniowego, a po tym gdy został wyrzucony z boiska, zaczął wykonywać agresywne gesty w kierunku arbitra głównego. Za swoje zachowanie turecki pomocnik Arda Turan został zawieszony na szesnaście spotkań. Takiej kary w Turcji jeszcze nie było.

Zarobić z byka, dostać pięścią. Sędzio, nie czuj się bezpiecznie! Sędzia piłkarski... czytaj dalej » 31-letni Arda jest zawodnikiem Istanbul Basaksehir. Ma w nim status gwiazdy, na początku roku został na dwa i pół roku wypożyczony do stołecznego klubu z Barcelony. Połowę następnego sezonu straci przez skandaliczne zachowanie w ligowym meczu z Sivassporem.

Kara rekordowa

Do końca spotkania pozostawały sekundy. Turek walczył o piłkę z rywalem, przewrócił się, a stojący blisko zdarzenia sędzia liniowy przyznał rywalom rzut z autu. Wściekły Arda ruszył w jego stronę z pretensjami. Wykrzyczał mu prosto w twarz, co sądzi o jego decyzji, a potem mocno go odepchnął.

Arbiter główny od razu pokazał awanturnikowi czerwoną kartkę. Piłkarz długo nie kwapił się, aby opuścić murawę. Zanim to zrobił, kilkanaście sekund wrzeszczał na sędziego, wykonując przy tym agresywne gesty.



Arda Turan loses it after #Sivasspor draw and is sent off pic.twitter.com/w1bwaV6efL — Bruno Bottaro (@br1bottaro) 4 maja 2018





Zachowaniem zawodnika zajęła się w komisja dyscyplinarna. Kara nie mogła być łagodna. Arda nie będzie mógł zagrać w szesnastu spotkaniach spotkań, co jest rekordową karą w historii ligi tureckiej. Oprócz tego na Turka nałożono grzywnę w wysokości 39 tysięcy lirów, czyli około 7700 euro.

Tytuł się oddalił

Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, co znacznie zmniejszył szanse drużyny Basaksehir na mistrzostwo. Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu zajmuje ona trzecie miejsce w tabeli, tracąc trzy punkty do prowadzącego lokalnego rywala, Galatasaray.