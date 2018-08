Jedyny taki obrońca w historii ligi





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Real wygrał z Gironą 4:1, Ramos trafił z karnego

W niedzielny wieczór na Estadi Montilivi w Gironie jedną z bramek dla Realu Madryt zdobył Sergio Ramos. 32-letni zawodnik został tym samym pierwszym obrońcą w historii Primera Division, który do siatki rywala trafił w 15. sezonie z rzędu.

Cierpliwy Real. Przegrywał, skończył pogromem Dwie różne połowy... czytaj dalej » W 39. minucie kapitan Królewskich wykorzystał rzut karny i wyrównał na 1:1.

Jego drużyna wygrała spotkanie 4:1.

Rekord należy do Piru Gainzy

Ramos zaczął strzelać w La Lidze jako 18-latek reprezentujący Sevillę. Ten pierwszy gol padł we wrześniu 2004 roku, z rzutu wolnego w meczu z Realem Sociedad.



Dla Królewskich pierwszą bramkę zdobył w grudniu roku następnego, na wyjeździe z Malagą.



Rekord ligi hiszpańskiej należy do Piru Gainzy - on w latach 1940 - 1959 przez 19 sezonów trafiał dla ekipy Athletic Bilbao.