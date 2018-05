Zidane w bramce Realu. Królewscy wypuścili wygraną





Piłkarze Realu Madryt zakończyli sezon ligowy wyjazdowym remisem z Villarreal 2:2. W bramce Królewskich zadebiutował syn trenera Zinedine'a Zidane'a - Luca.

Sobotnie spotkanie był ostatnim sprawdzianem madrytczyków przed finałem Ligi Mistrzów z Liverpoolem, który odbędzie się 26 maja w Kijowie. Przed starciem sezonu francuski trener nie zamierzał oszczędzać swoich najlepszych zawodników. Jedyna poważna zmiana nastąpiła w bramce.

W niej stanął młody Zidane. 20-letni syn szkoleniowca zaliczył pierwszy oficjalny mecz w barwach madrytczyków. Wypadł nieźle, choć biorąc pod uwagę przebieg spotkania i jego końcowy wynik, z debiutu do końca zadowolony być nie może.

Piłkarze Realu schodzili na przerwę prowadząc dwoma bramkami. Trafiali Garetha Bale i Cristiano Ronaldo. Druga połowa należała już do gospodarzy. Zidane'a po ładnej zespołowej akcji pokonał Rogera Martinez, a pięć minut przed końcem w sytuacji sam na sam Samuel Castillejo.

Czterech synów

Luca Zidane do tej pory był pierwszym bramkarzem rezerw ekipy Królewskich. W klubie ze stolicy trenuje od 2004, przez lata szkolił się w jego młodzieżowej akademii. To jeden z czterech synów Zinedine'a.

Najstarszy - Enzo - jest pomocnikiem. Przeszedł podobną drogę co Luca, ale nie mogąc przebić się do kadry pierwszego zespołu odszedł do Alaves. W tej chwili jest graczem szwajcarskiego Laussane Sport.

Klan Zidanów uzupełniają Theo (16 lat) i Elyaz (13 lat), którzy teraz trenują w akademii zespołu.

Jest podium

Real zakończył rozgrywki na trzecim miejscu z dorobkiem 76 punktów. Tytuł mistrzowski zapewniła sobie już wcześniej Barcelona, a drugą pozycję zajęło Atletico Madryt. Te trzy zespoły, podobnie jak czwarta Valencia, zagrają w fazie grupowej Champions League, natomiast piąty Villarreal trafi do Ligi Europy.

38. kolejka:

Celta - Levante 4:2

Leganes - Betis 3:2

Las Palmas - Girona 1:2

Malaga - Getafe 0:1

Sevilla - Alaves 1:0

Villarreal - Real Madryt 2:2



niedziela:

Valencia - Deportivo

Athletic - Espanyol

Aletico - Eibar

Barcelona - Real Sociedad