"Lewy" trafia z karnego, Bayern tylko remisuje

23.09 | Trafił we wtorek, trafił w piątek, w sumie 27. raz z rzędu licząc wszystkie rozgrywki - gdy Robert Lewandowski podchodzi do rzutów karnych, można być pewnym, że go wykorzysta. W spotkaniu inaugurującym 6. kolejkę Bundesligi wprawdzie bramkarz Wolfsburga Koen Casteels do końca wyczekał aż napastnik Bayernu odda strzał, ale Polak i tak go zmylił.

