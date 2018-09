Real osłabiony. Kluczowy piłkarz po operacji usunięcia wyrostka





Isco poddał się we wtorek w Madrycie operacji wycięcia wyrostka robaczkowego. Pomocnika Królewskich czeka teraz przerwa w grze. Ma być jednak gotowy na Gran Derbi pod koniec października.

26-letni Isco stawił się w ośrodku treningowym klubu, ale już na miejscu skarżył się na ból. Poinformował sztab trenerski i medyczny, że nie jest w stanie ćwiczyć. U zawodnika zdiagnozowano ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.

Tego samego dnia trafił do jednego z madryckich szpitali, gdzie przeszedł operację. Real poinformował w mediach społecznościowych, że zabiegł się powiódł.





Nuevo parte médico de Isco. https://t.co/efzRxoYE8R — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 25 września 2018

Zawsze grał

Real zgodnie z planem, choć bez błysku Marco Asensio... czytaj dalej » Isco, rzecz jasna, nie wystąpi w środowym ligowym starciu z Sevillą. Według dziennika "Marca" będzie pauzował przez około miesiąc, opuszczając m.in. derby z Atletico oraz mecz z CSKA Moskwa w Lidze Mistrzów. Raczej na pewno nie zdąży wykurować się na październikowe zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii. Ma być gotowy na pojedynek z Barceloną (28 października).



- Mam nadzieję, że zabieg się powiedzie i Isco szybko wróci do zdrowia - mówił na konferencji prasowej trener Julen Lopetegui.



Isco to istotny gracz jego zespołu. W Primera Division wystąpił we wszystkich pięciu spotkaniach, zdobył bramkę i zaliczył asystę. W środę przeciwko Romie w Lidze Mistrzów wbił gola, a Królewscy zwyciężyli 3:0.

W tabeli ligi hiszpańskiej Real jest drugi. Liderującej Barcelonie ustępuje tylko gorszym bilansem bramkowym.