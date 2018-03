Grad goli w Madrycie. Ronaldo pogrążył ambitnego beniaminka





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Ronaldo bohaterem Realu

Real do przerwy nie miał łatwego życia z Gironą, ale w drugiej połowie beniaminek ligi hiszpańskiej padł po golach Cristiano Ronaldo. Mistrzowie Hiszpanii zwyciężyli 6:3.

Girona miała bić się o utrzymanie, ale ma to już z głowy. Na kilka kolejek przed zakończeniem sensacyjnie jest blisko europejskich pucharów. I nie zmieniła tego niedzielna porażka z Realem. Po trzech ostatnich wygranych z rzędu rewelacyjnego beniaminka. "Lewandowski się zbliża". W Madrycie przesądzają W piątek media z... czytaj dalej »



W 11. minucie pierwszą bramkę po podaniu Toniego Kroosa zdobył Ronaldo. Ambitnie grający goście odpowiedzieli w 29. minucie po trafieniu Cristhiana Stuaniego.

Popis Ronaldo

Remis utrzymał się do przerwy. Później był już solowy popis Ronaldo. Portugalczyk skompletował hat-tricka.

Gole Ronaldo rozdzielił Lucas Vasquez i gdy wydawało się, że Real czeka bezstresowa końcówka, goście wbili drugiego gola. Ponownie trafił Stuani po niefrasobliwości obrońców z Madrytu.

To nie był koniec strzelania w Madrycie. Zdążył jeszcze trafić rezerwowy Gareth Bale. W Gironie odpowiedział Juanpe Ramirez, ale ostatnie słowo należało do Ronaldo. Portugalczyk z 22 bramkami jest już drugi w klasyfikacji najskuteczniejszych. Do lidera Lionela Messiego traci tylko trzy gole.

Real jest trzeci w tabeli. Traci 15 punktów do Barcelony i ma nikłe szanse na obronę tytułu. Katalończycy w rozgrywkach jeszcze nie przegrali. W niedzielę rozprawili się z kolejnym rywalem. Tym razem pokonali 2:0 u siebie Athletic Bilbao.

Wyniki 29. kolejki:

piątek

Levante - Eibar 2:1

sobota

Deportivo - Las Palmas 1:1

Valencia - Alaves 3:1

Real Sociedad - Getafe 1:2

Betis - Espanyol 3:0

niedziela

Laganes - Sevilla 2:1

Barcelona - Bilbao 2:0

Celta - Malaga 0:0

Villarreal - Atletico 2:1

Real Madryt - Girona 6:3