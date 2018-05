Ostatnie takie El Clasico. Z Iniestą, ale bez szpaleru





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Barcelona i Real szykują się na El Clasico

W niedzielny wieczór oczy kibiców piłkarskich na całym świecie skierowane będą na Camp Nou, gdzie Barcelona podejmie Real Madryt w hiszpańskim El Clasico. Ustępujący mistrzowie La Liga zmierzą się z pewnymi już tytułu Katalończykami, ale nie zamierzają stworzyć dla nich tradycyjnego szpaleru. Będzie to ostatnie Gran Derbi dla odchodzącego z Barcy kapitana zespołu Andresa Iniesty.

Słynny zawodnik Dumy Katalonii ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z klubu, w którym spędził 22 lata. Ma przenieść się do Chin, ale sam na razie tego nie potwierdził.



Z Realem 33-letni Iniesta zagra w lidze po raz 26. w karierze, a 38. licząc wszystkie rozgrywki. Pod tym względem jest czwarty w klasyfikacji wszech czasów, ex aequo z kilkoma innymi zawodnikami, w tym kolegą z drużyny Argentyńczykiem Lionelem Messim oraz kapitanem Realu Sergio Ramosem.

W drodze po rekord

36 milionów za wino, dużo więcej za grę. Tak Chińczycy kuszą Iniestę Liczby robią... czytaj dalej » Niepokonana w ostatnich 42 ligowych meczach Barcelona jest już pewna tytułu mistrzowskiego, który był 32. klubowym trofeum Iniesty. Wcześniej zdobyła także Puchar Hiszpanii. Walczy jeszcze o to, aby zostać pierwszą drużyną bez porażki w historii ekstraklasy (od kiedy zespoły rozgrywają po 38 meczów w sezonie). Zostały jej już tylko cztery spotkania. Najtrudniejsze w niedzielę.

- El Clasico to coś wyjątkowego. Jako dziecko oglądałem je w telewizji, teraz sam występuję w tych meczach. To spotkanie oglądane przez największą liczbę kibiców na świecie, więc ważne, żeby zapewnić widzom show - powiedział Urugwajczyk Luis Suarez w wywiadzie dla La Liga.



Jedynym trofeum Królewskich jest na razie Superpuchar Hiszpanii, wywalczony jeszcze w sierpniu, ale podopieczni Francuza Zinedine'a Zidane'a zagrają jeszcze 26 maja z Liverpoolem w finale Ligi Mistrzów w Kijowie.



- Barca miała udany rok, zdobyła dwa trofea i należy jej się uznanie. Ale zwycięstwo w Champions League byłoby równie ważne, jeśli nie ważniejsze od tych dwóch sukcesów - ocenił Ramos.

Źródło: PAP/EPA Piłkarze Realu są w dobrych nastrojach

"Szpaleru nie będzie i kropka"

Zatańczyli w kółeczku. Tytuł wraca do Barcelony Duma Katalonii... czytaj dalej » Decyzją Zidane'a, jego zespół nie ustawi odwiecznym rywalom szpaleru z okazji wywalczenia mistrzostwa Hiszpanii. W odwrotnej sytuacji w 2008 roku Katalończycy się od tego gestu nie uchylili.



- To, co mówi Zidane, to świętość. Za dużo jest zamieszania wokół tego. Barca ma tytuł, na którym jej zależało, ale szpaleru nie będzie i kropka - skwitował Ramos.



Real ma wciąż nadzieję na tytuł wicemistrzowski oraz status najlepszej stołecznej drużyny. Obecnie ma 71 punktów i traci cztery do Atletico, jednak rozegrał o jeden mecz mniej od lokalnego rywala. Barcelona zgromadziła 86. Jeśli wygra w niedzielę, powiększy przewagę nad Królewskimi do 18 "oczek". Nigdy w historii nie miała tak dużej.



Mecz na Camp Nou rozpocznie się w niedzielę o godz. 20.45.