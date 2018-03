To nic, że bez gwiazd. Królewscy i tak pewni swego





W kadrze meczowej nie było Cristiano Ronaldo, zabrakło w niej i innych gwiazd Realu Madryt. Nic to - Królewscy i tak wywożą z Wysp Kanaryjskich trzy punkty, bo słabiutkie Las Palmas pokonali 3:0.

CR7 odpoczywa przed wtorkowym starciem w Juventusem w Lidze Mistrzów. W sobotni wieczór nie grali też Toni Kroos, Marcelo, Isco i kontuzjowany Sergio Ramosa.



Długa lista nieobecności. A w pierwszej połowie z murawy musiał zejść i Nacho, narzekający na ból uda. Kiedy potem siedział na ławce, wyglądał na załamanego.

Dwa karne

Na Estadio de Gran Canaria rzecz jasna i tak atakowali goście. Długo nic z tego nie wychodziło. Brakowało cierpliwości, brakowało dokładności.



Do czasu. W 26. minucie ze swojej połowy prostopadle zagrał do Garetha Bale'a Luka Modrić. Walijczyka dogonić nie sposób, więc uciekł wszystkim i - obok starającego się mu przeszkodzić Leandro Chichizoli - wpakował piłkę do siatki.



Jeszcze przed przerwą sędzia dopatrzył się faulu w polu karnym miejscowych i nic sobie nie robiąc z ich protestów podyktował rzut kary. Karim Benzema podwyższył na 2:0.



Zaraz po przerwie Królewscy znowu wykonywali jedenastkę. Tym razem strzelał Bale. 3:0.

