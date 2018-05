Czas jakby się zatrzymał. Armia Zidane'a nawet pozuje perfekcyjnie





»

Real w Lidze Mistrzów jest regularny aż do bólu. Co bystrzejsze oko mogło dostrzec perfekcję zwycięzców również w innej materii.

Wspólnym mianownikiem trzech ostatnich finałów tych rozgrywek jest oczywiście Real. Madrytczycy wygrali w Mediolanie, rok temu w Cardiff, a w sobotę także w Kijowie. To nie wszystko. Tak się złożyło, że w dwóch ostatnich meczach finałowych trener Zinedine Zidane wystawił takie same jedenastki. A więc: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modrić, Isco, Casemiro, Kroos, Benzema i Ronaldo. W 2017 i w 2018 roku żelazne jedenastki wystarczyły na Juventus i Liverpool.

Źródło: PAP/EPA Real, Cardiff 2017. Przed meczem z Juventusem



Jest jeszcze coś, co łączy oba spotkania. To zdjęcia, do których pozowali piłkarze Realu bezpośrednio przed jednym i drugim meczem. Wystarczy rzut oka i widać jak na dłoni, że pomimo upływu czasu zawodnicy Zidane'a ustawieni są identycznie. Jakby obie fotografie skopiowano, zmieniając tylko kolor koszulek.

Jakby skopiowani

Nawet dłonie piłkarzy ułożone są w podobny sposób. Na obu zdjęciach bramkarz Navas trzyma prawą dłoń na ramieniu pomocnika Casemiro, obrońca Marcelo opiera się lewą ręką na nodze kolegi z tej samej formacji - Daniego Carvajala, a Ronaldo prawą ręką obejmuje Benzemę, a lewą opiera na Modriciu. Przypadek? Niewykluczone, że przesąd.



Źródło: PAP/EPA Real, Kijów 2018. Przed meczem z Liverpoolem

Tych drugich madrytczycy mają więcej. W tym sezonie Ligi Mistrzów przed meczami wyjazdowymi fazy pucharowej Ronaldo, Marcelo i Casemiro, czyli tercet władający portugalskim, pozowali do zdjęcia w podobnej scenerii: na płycie lotniska przed wejściem do autobusu odwożącego do samolotu. Tak było przed odlotami do Paryża, Turynu i Monachium na spotkania z PSG, Juventusem i Bayernem.



Przesądy czy nie, ale w przypadku Realu zdaje to egzamin.