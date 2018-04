Ronaldo huknął, Atletico się podniosło. Cieszy się Barcelona





W derbach Madrytu bez rozstrzygnięcia. Real zremisował z Atletico 1:1. Z takiego wyniku cieszą się piłkarze i kibice Barcelony, którzy są coraz bliżej odzyskania prymatu w kraju.

W niedzielnym hicie grano tak naprawdę tylko o drugie miejsce i prestiż, bo w Hiszpanii najważniejszy tytuł już jakiś czas temu przyznano Barcelonie. Katalończycy odjechali na bezpieczną odległość (dziewięć punktów przewagi nad drugim Atletico przed 31. serią spotkań) i tylko jakaś katastrofa może przeszkodzić im w wygraniu ligi.

Ale jak to w derbach Madrytu, nikt nogi nie odstawiał, a bramkarze nie narzekali na brak pracy. Z jednej strony uwijał się Keylor Navas, z drugiej z prawdziwym oblężeniem pod swoją bramką musiał radzić sobie Jan Oblak. Słoweniec w poważnych tarapatach był zwłaszcza pod koniec pierwszej połowy, gdy najpierw Marcelo obił poprzeczkę jego bramki, a później Dani Carvajal zmusił do interwencji.

Real przeważał, ale na pierwszego gola musiał czekać do drugiej połowy. W rolach głównych wystąpili Gareth Bale i - a jakże - Cristiano Ronaldo. Walijczyk podawał, a Portugalczyk w swoim stylu (ale tym razem nie przewrotką) huknął z woleja. Oblak nie miał nic do powiedzenia. Dla CR7 to 23. gol w 24. występie w tym sezonie hiszpańskiej ekstraklasy.

Stracona bramka podrażniła gości. Odpowiedzieli szybko, bo po czterech minutach. Zakotłowało się w polu karnym Realu, piłkę po strzale Saula Nigueza jeszcze odbił Keylor Navas, ale przy dobitce Antoine'a Griezmanna bramkarz obrońców tytułu był bez szans.

Za chwilę zawodnicy Atletico mogli nawet prowadzić, bo poszli za ciosem i to oni przez kilka kolejnych minut nadawali ton na Santiago Bernabeu. Najbliżej celu był Koke, strzelił od razu, bez zastanowienia, ale Navas nie dał się oszukać. Kibice Realu podziękowali swojemu bramkarzowi brawami.



Więcej goli w Madrycie już nie obejrzano, co pewnie z uśmiechem przyjęto w Barcelonie. Katalończycy, po sobotnim zwycięstwie z Leganes, mają już 11 punktów przewagi nad grupą pościgową.

Do końca sezonu w Hiszpanii pozostało siedem kolejek.

31. KOLEJKA:

Barcelona - Leganes 3:1

Deportivo - Malaga 3:2

Alaves - Getafe 2:0

Betis - Eibar 2:0

Levante - Las Palmas 2:1

Real Madryt - Atletico 1:1

Real Sociedad - Girona

Valencia - Espanyol

poniedziałek:

Villarreal - Athletic