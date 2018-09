PZPN opublikował raport po mundialu. "Drużyna nie była mentalnie przygotowana"





»

Polski Związek Piłki Nożnej przedstawił raport sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski po nieudanych mistrzostwach świata w Rosji. "Okazało się, że drużyna nie była optymalnie przygotowana pod względem mentalnym do skali trudności, jaka występuje podczas mundialu" - napisano.

– Tego typu raporty są generalnie poufne i przeznaczone do wewnętrznej wiadomości związku sportowego – powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek, cytowany przez portal Łączy Nas Piłka.

Szczęsny o mundialowej formie: są pewne rzeczy, które każdy ma prawo zostawić dla siebie - Nie chcę mi się... czytaj dalej » I dodał: – Jednak wobec sporego zainteresowania opinii publicznej, a także części mediów, upatrujących w raporcie jakichś niezdrowych emocji, zdecydowaliśmy się raport sztabu reprezentacji opublikować. Chciałbym podkreślić, że Polski Związek Piłki Nożnej nie ma niczego do ukrycia. Jak wszyscy chyba zauważyli od prawie sześciu lat prowadzimy otwartą politykę, potrafimy cieszyć się zwycięstwami, ale i też zmierzyć się z porażką.

– Jako wieloletni człowiek piłki, najpierw jako zawodnik, później trener i działacz chciałbym podzielić się osobistą refleksją: jeszcze żaden raport nie wyjaśnił do końca w sposób jednoznaczny przyczyn porażki czy też zwycięstwa jakiejkolwiek drużyny. To raczej zbiór subiektywnych ocen i analiz niż podanie jedynej i obiektywnej prawdy. Mam nadzieję, że publikacja raportu kończy rozdział polskiej piłki pod nazwą "Rosja 2018" - oznajmił Boniek.

Bolesne porażki

Rosyjski mundial zakończył się klapą. Biało-Czerwoni w pierwszym starciu grupy H przegrali z Senegalem 1:2, później zostali zbici przez Kolumbię 0:3. Kadra Adama Nawałki po dwóch kolejkach mogła się pakować. Na zakończenie fazy grupowej Polacy zwyciężyli z Japonią 1:0.

Opublikowany raport obejmuje plan przygotowań reprezentacji w pierwszym półroczu 2018 roku. Z niego dowiadujemy się między innymi, że w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018 sztab szkoleniowy obserwował 69 zawodników. Na MŚ Nawałka zabrał 23-osobową kadrę, podpierając się rankingiem na poszczególnych pozycjach.

"Za dużo kombinacji, zachwiana pewność siebie". Lewandowski tłumaczy mundialową klęskę - Nie daliśmy... czytaj dalej » Jak opisano przyczyny porażki z Senegalem? "Przy ustalaniu wyjściowego składu nie był brany pod uwagę Kamil Glik (braki w przygotowaniu motorycznym) pomimo tego, że trenował z zespołem w pełnym wymiarze. Przygotowanie mentalne zespołu do meczu na odpowiednim poziomie. Wyjątkiem był Arek Milik, który w trakcie rozgrzewki i podczas samego meczu nie był odpowiednio skoncentrowany, co przełożyło się na jakość jego gry. Jednak mecz pokazał, że niektórzy zawodnicy nie byli w optymalnej dyspozycji: J. Błaszczykowski, Ł. Piszczek, P. Zieliński, A. Milik, K. Grosicki (wpływ na taką postawę zawodników mogła mieć zbyt duża intensywność i objętość treningu, przeprowadzonego na dwa dni przed meczem o godzinie 11.00 rano w trudnych warunkach pogodowych - ostre słońce, wysoka temperatura)" - czytamy w raporcie.

Wnioski? - "Opracowanie optymalnego mikrocyklu startowego (dobór obciążeń) na kolejne spotkanie w oparciu o obecną dyspozycję zawodników" czy "praca nad poprawą gry w defensywie (odbudowa formacji po stracie) oraz w ataku szybkim i pozycyjnym".

"Widać było utratę wiary"

Według raportu, w meczu z Kolumbią wszyscy piłkarze byli gotowi w stu procentach, a Kamil Glik mógł wejść na boisko na ostatnie pół godziny.

"Dobre nastawienie mentalne w przygotowaniu do meczu. Dobre wejście w mecz, kilka prób w ofensywie, zmuszenie rywala do błędów, ale nie przełożyło się to na klarowne sytuacje bramkowe. Po 20 minutach Kolumbia przejęła inicjatywę, ale grając w niskim pressingu nie pozwoliliśmy stworzyć klarownych sytuacji bramkowych przeciwnikowi" - napisano.

"Po straconym golu (na 0:2) morale zespołu zdecydowanie poszło w dół, widać było utratę wiary w to, że jesteśmy jeszcze w stanie odwrócić losy spotkania. Do tego, widoczny był ubytek sił, co spowodowało, że notowaliśmy wiele błędów indywidualnych, co między innymi doprowadziło do utraty kolejnej bramki" - czytamy.

W spotkaniu z Japonią doszło do kilku zmian w jedenastce. "Po dwóch nieudanych występach zespół był rozbity mentalnie. W przygotowaniu do meczu ważna była odbudowa mentalna. Każdy starał się pozytywnie nastawiać i szukać pozytywnych bodźców, aby optymalnie na ile było to możliwe być gotowym do podjęcia rywalizacji i walki o zwycięstwo w tym spotkaniu. Mecz rozpoczęliśmy w ustawieniu 1-4-4-1-1. Bardzo wysoka temperatura przyczyniła się do wyboru strategii na to spotkanie (przyjęcie przeciwnika w niskim pressingu i gra z kontry - wysoka aktywność w fazach przejściowych). Pod względem motorycznym drużyna wytrzymała trudy spotkania. Pod względem mentalnym zespół poradził sobie z trudną sytuacją. Poza nielicznymi okresami (błąd J. Bednarka - niedokładne podanie przez przeciwnika, sfg (stały fragment gry) - utrata krycia G. Krychowiaka i brak ataku na piłkę K. Glika), kontrolowaliśmy przebieg spotkania".

"Drużyna nie była mentalnie przygotowana"

Mocno przeżył mundial. Napastnik u Beenhakkera, na lata żelazny obrońca Grał na trzech... czytaj dalej » Przygotowaniu mentalnemu poświęcono oddzielny rozdział. "W ostatnich miesiącach pojawiały się symptomy świadczące o pewnych napięciach wewnątrz grupy, typowych dla reprezentacji funkcjonującej od dłuższego czasu w zbliżonym składzie (…) Po dwóch porażkach w grupie i odpadnięciu z turnieju zespół był rozbity mentalnie. W przygotowaniach do ostatniego meczu grupowego ważna była odbudowa morale drużyny. Staraliśmy się pozytywnie nastawiać zawodników i szukać odpowiednich bodźców, tak aby optymalnie być przygotowanym do podjęcia walki o zwycięstwo w ostatnim spotkaniu grupowym. Cel został osiągnięty. Podsumowując, nasuwa się wniosek, że w przygotowaniu mentalnym istniały rezerwy. Okazało się, że drużyna nie była optymalnie przygotowana pod względem mentalnym do skali trudności, jaka występuje podczas mundialu" - wyjaśnił sztab szkoleniowy.

Inne wnioski? "Nie udało się zrobić wszystkiego, aby scalić zespół w najtrudniejszych momentach mistrzostw".

W trakcie turnieju kwestionowano formę fizyczną niektórych graczy. O samych przygotowaniach opowiadał już po Łukasz Piszczek.

- Nie jestem człowiekiem, który lubi się pastwić nad rzeczami, które się już wydarzyły, kiedy ktoś popełnił błąd i nie da się go już naprawić. W okresie przed mundialem można było pewne rzeczy zrobić inaczej, ale szliśmy tą samą drogą, co przed mistrzostwami Europy przed dwoma laty. Wydaje mi się jednak, że wtedy zawodnicy przed ostatnimi zgrupowaniami byli jednak na innym poziomie przygotowania fizycznego, niż teraz. Tym razem robienie tego samego, co przed Euro, nie zdało egzaminu - przyznał w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

Pierwsza konferencja nowego selekcjonera. "Nie zamierzam robić rewolucji" - W swoim życiu,... czytaj dalej » Co znalazło się w raporcie na ten temat? "Plany i przebieg przygotowań w obszarze motorycznym do turnieju zostały zrealizowane i należy je ocenić pozytywnie. Indywidualna sytuacja zdrowotna kilku kluczowych zawodników, brak rytmu meczowego (wiosenny sezon ligowy) miała bezpośredni wpływ na ich dyspozycję motoryczną (wydolność, restytucja powysiłkowa) podczas przygotowań, a w konsekwencji w trakcie turnieju MŚ w Rosji" - czytamy.

"Mikrocykl przed meczem z Senegalem został błędnie zaplanowany (trening 17 czerwca godz. 11.00), co przełożyło się na dyspozycję zawodników podczas meczu" - napisano.

Po mundialu kontrakt Nawałki z federacją wygasł. Obie strony nie zdecydowały się go przedłużyć. Nowym selekcjonerem został Jerzy Brzęczek, który 7 września zadebiutuje meczem w Lidze Narodów z Włochami.

CZYTAJ CAŁY RAPORT PZPN