To musiało się stać. Duży spadek w rankingu FIFA





»

Tego należało się spodziewać. Po mundialowej klęsce, reprezentacja Polski wypadła z pierwszej dziesiątki rankingu FIFA. Nowymi liderami zostali oczywiście mistrzowie świata Francuzi.

W czerwcu jeszcze przed mundialem Biało-Czerwoni zajmowali 8. miejsce. Jak było na turnieju w Rosji, wszyscy doskonale pamiętamy. W lipcu - ze względu na zmianę zasad liczenia punktów - FIFA wyjątkowo rankingu nie publikowała. "Za dużo kombinacji, zachwiana pewność siebie". Lewandowski tłumaczy mundialową klęskę - Nie daliśmy... czytaj dalej »

Liczne przetasowania

Najnowsze zestawienie ukazało się w czwartek. Polacy zanotowali spadek o dziesięć miejsc, obecnie zajmują 18. miejsce. To najgorszy wynik od czerwca 2016 roku (wtedy 27. miejsce). Duży spadek zanotowali też byli mistrzowie świata Niemcy. Przed mundialem liderzy rankingu, teraz 15. drużyna. Tak nisko nasi zachodni sąsiedzi byli ostatnio w 2005 roku...

Ich miejsce zajęli aktualni mistrzowie Francuzi (awans z siódmej pozycji). Trójkolorowi tym samym objęli prowadzenie w rankingu po raz pierwszy od 16 lat. Największy progres jest dziełem Chorwatów. Wicemistrzowie świata przesunęli się z 20. na 4. lokatę.

Dotychczas punkty do rankingu FIFA wyliczało się na podstawie czterech współczynników, które uwzględniały: liczbę punktów uzyskanych w danym meczu, rezultat, klasę rywala oraz wagę rozgrywanego spotkania. Według nowych zasad warto będzie rozgrywać jak najwięcej meczów, przy czym większy nacisk zostanie położony na te o punkty, a mniejszy na towarzyskie. Ma to wyeliminować możliwość manipulacji w celach poprawy miejsca w rankingu.

FIFA o reformie w rankingu poinformowała tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Rosji. Obowiązujący dotychczas system istniał od 1993 roku i pozwalał reprezentacjom awansować w zestawieniu, nawet jeśli te unikają meczów towarzyskich.

O to miała pretensje gazeta "Marca". W opublikowanym tekście, jeszcze przed grudniowym losowaniu grup mundialu, hiszpańscy dziennikarze zarzucili polskiej federacji wykorzystanie luki w przepisach.

Biało-Czerwoni co prawda mieli za sobą udane eliminacje mistrzostw Europy, potem we Francji dotarli do ćwierćfinału, ale bronili się przed sparingami. Jeśli kadra Adama Nawałki je rozgrywała, to nie z potęgami. Taka strategia wystrzeliła Polskę na rekordową, piątą pozycję w rankingu FIFA. Miejsce w ścisłej czołówce miało wymierne korzyści, bo Biało-Czerwoni - we wspomnianym losowaniu - zostali rozstawieni w pierwszym koszyku, m.in. kosztem Hiszpanii.

Kolejny ranking FIFA zostanie opublikowany 20 września. Polacy będą już po wyjazdowym meczu Ligi Narodów z Włochami (21. miejsce w rankingu) i towarzyskim sparingu z Irlandią (29.).

Źródło: FIFA.com Czołowa "20" rankingu