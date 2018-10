Dwie porażki i znowu spadek. Polska w trzeciej dziesiątce rankingu FIFA

Foto: Radoslaw Jozwiak / FORUM Video: Fakty TVN

Kolejna porażka kadry Brzęczka. Lewandowski: jest system,...

To nie jest pech, to coś więcej. Piłkarska kadra po przegranej z Portugalią jeszcze boleśniej przegrywa z Włochami. Wojciech Szczęsny robi, co może, ale sam nie da rady. Są już pierwsze okrzyki "Nawałka, wróć".

