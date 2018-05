Ramos napisał do Salaha. Słowo "przepraszam" nie padło





Mundial za kilkanaście dni. Czy zagra w nim Mohamed Salah? Choć sytuacja jest niepewna, on sam zapewnił, że tak. Szybkiego powrotu do zdrowia życzy mu Sergio Ramos, czyli ten przez którego udział Egipcjanina w turnieju stanął pod znakiem zapytania. "Dochodź szybko do siebie" - napisał na Twitterze hiszpański obrońca Realu Madryt.

Liverpool przegrał w finale Ligi Mistrzów z Królewskimi 1:3. Salah zszedł z boiska już w pierwszej połowie. W starciu z Ramosem na murawę runęli obydwaj. Ucierpiał tylko Egipcjanin. Boisko opuszczał trzymając się za brak. Płakał.

"Jesteśmy kolegami"

Po wszystkim na Hiszpana spadły gromy. Wiele osób uważa, że w pewnym momencie starcia mógł odpuścić, a nie zrobił tego celowo, by wyeliminować rywala z finału.

Źródło: PAP/EPA Starcie Ramosa z Salahem i dramat Egipcjanina

Ci, którzy mieli nadzieję, że obrońca Realu wykaże skruchę, mogą czuć się zawiedzeni. Owszem, dzień po meczu odniósł się do zdarzenia, ale słowo "przepraszam" w nim nie padło.

"Przede wszystkim jesteśmy kolegami. Dochodź szybko do siebie, Mo Salah. Przyszłość czeka na Ciebie. Piłka czasami pokazuje swoją dobrą, a czasami złą stronę. Jesteśmy profesjonalistami" - napisał na Twitterze Ramos, oznaczając Salaha.



El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon@MoSalah — Sergio Ramos (@SergioRamos) 27 maja 2018

Z pierwszych informacji przekazanych przez Liverpool wynika, że Salah doznał uszkodzenia więzadła barkowo-obojczykowego. Nie doszło jednak do zerwania, co zwiększa szanse piłkarza na występ w mundialu. Sam zawodnik zapewnia, że na turniej będzie gotowy.

"Mimo wszelkich przeciwności, pojawię w Rosji, żebyście byli ze mnie dumni. Wasza miłość i wsparcie dają mi siłę, której teraz tak bardzo potrzebuję" - napisał na Twitterze.

Leczenie w Anglii

Egipski minister młodzieży i sportu Khalid Abdul-Asis powiedział gazecie "Al-Masry Al-Yawm", że Salah najpierw będzie leczony w Anglii, a następnie - za około dwa tygodnie - dołączy do reprezentacji przebywającej na zgrupowaniu we Włoszech.

Reprezentacja Faraonów zainauguruje występ w MŚ 15 czerwca spotkaniem z Urugwajem w Jekaterynburgu. Później zagra w fazie grupowej jeszcze z Rosją i Arabią Saudyjską.

