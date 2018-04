Były prezes Realu: Lewandowski alternatywą, wolą innego





Półfinał Ligi Mistrzów między Bayernem Monachium a Realem Madryt to dla mediów doskonała okazja do kolejnych dywagacji na temat transferu Roberta Lewandowskiego do Królewskich. Swoje dorzucił właśnie były prezes madrytczyków Ramon Calderon.

W Monachium pracę do wykonania mają nie tylko piłkarze Królewskich. Z trudnym zadaniem przyjechali tam też działacze wciąż aktualnych mistrzów Hiszpanii. Mają oni przekonać Karla-Heinza Rummenigge i resztę bawarskiej świty do puszczenia Lewandowskiego. To kluczowe, bo sam Polak na przeprowadzkę na Półwysep Iberyjski zdecydowany ma być od dawna.

"Słyszałem to wiele razy"

"Ronaldo? Równie dobrze mogę zapytać, kto zatrzyma Lewandowskiego" Real ma straszyć... czytaj dalej » Ta saga trwa już dobrych kilka tygodni. "Lewy" regularnie pojawia się okładkach madryckich - i nie tylko - okładek. Wydaje się, że w tym temacie powiedziano i napisano już wszystko, a jednak swoje postanowił dorzucić Calderon. I jest to wypowiedź w nieco innym tonie, niż wiele poprzednich. Jak twierdzi były prezes Realu, priorytetem klubu wcale nie jest Lewandowski.

- Bez wątpienia pierwszym wyborem jest Harry Kane. Jeśli Real chce gracza na pięć, może sześć lat, powinien ściągnąć właśnie jego. Ale Tottenham oczywiście zażąda za niego fortuny - stwierdził Hiszpan, który kierował klubem w latach 2006-2009.

- Z tego co wiem, Tottenham nie chce puścić Kane'a, podobnie jak Bayern Lewandowskiego. Rummenigge mówił nawet, że może się założyć, że Polak zostanie w Monachium, ale ja takie rzeczy słyszałem wiele razy. Z doświadczenia wiem, że to piłkarz ma decydujący głos w sprawie transferu - dodał.

Transfer Ronaldo

A Calderon wie co mówi, bo to on stał za, rekordowym, opiewającym na 94 mln euro, transferem Cristiano Ronaldo do Realu w 2009 roku. - Ferguson też się zarzekał, że nie ma opcji na odejście Ronaldo, a w końcu doszliśmy do porozumienia - przypomniał Hiszpan.

Zdradził tez nieco kulis tamtej przeprowadzki. - Cristiano sam do mnie przyszedł i poprosił, żeby to on mógł negocjować ze swoim klubem. I w końcu przekonał działaczy Manchesteru - zdradził.

