Gwiazdor Bayernu wywołał burzę swoim strojem na Halloween. Przeprosił





Foto: Shutterstock | Video: Instagram, Facebook Nie tylko Rafinha wziął udział w maskaradzie

Piłkarze Bayernu w najlepsze bawili się na Halloween, ale przy okazji wywołali skandal. Rafinha był bowiem przebrany w tradycyjny arabski strój, a w rękach miał pudełko przypominające bombę. Brazylijczyk za swoje zachowanie przeprosił.

W środowy wieczór wielu sportowców uczciło popularne święto. Nie inaczej było w Monachium. Z tej okazji klub opublikował zdjęcie z udziałem swoich graczy. Ale jeden ze strojów przykuł szczególną uwagę. W mediach społecznościowych zawrzało.



Rafinha miał na sobie arabski strój. W rękach trzymał pudełko z niemieckim napisem "Vorsicht" ("Uwaga"). Internauci przedmiot skojarzyli z ładunkiem wybuchowym, a zawodnika porównali do zamachowca.



Rafinha what are you doing with that “Halloween costume”? And Bayern Munich, why would you tweet that out!? #MiaSanMiapic.twitter.com/OKQ3CX7w3z — Diego Montalvan (@DMontalvan) 1 listopada 2018





Wpis na koncie Bayernu został usunięty. Z przeprosinami pospieszył sam Rafinha.



"Halloween to przerażające święto z przesadnymi strojami, ale moim zamiarem nie było wywołanie czyjejś złości ani obrażenie uczuć" - napisał 33-letni Brazylijczyk.



Halloween is a scary celebration with exaggerated costumes, it was not my intention to anger anyone through my disguise or hurt someones feelings. pic.twitter.com/ZZumqzpLBD — Rafinha Official (@R13_official) 1 listopada 2018





Mistrz Niemiec w tej sprawie nie wydał oświadczenia.