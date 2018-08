Dziś w kadrze, pół roku temu w trzeciej lidze. "Dostałem kopa"





O powołaniu do reprezentacji dowiedział się kilkanaście minut przed oficjalnym ogłoszeniem nazwisk wybrańców Jerzego Brzęczka. - Przez poprzednie pół roku grałem głównie w trzecioligowych rezerwach w Lubinie i nie spodziewałem się, że to się tak wszystko zmieni - przyznał zdziwiony lewy obrońca Wisły Kraków Rafał Pietrzak.

Wisła jak walec. Górnik też rozjechany Efektowne... czytaj dalej » Pietrzak od początku sezonu spisuje się bardzo dobrze, a w sobotnim spotkaniu z Górnikiem strzelił efektownego gola i zaliczył jeszcze asystę przy trafieniu Vullneta Bashy.

To największa niespodzianka na liście powołanych przez nowego selekcjonera na wrześniowe mecze z Włochami i Irlandią.

- Nie miałem żadnych sygnałów od selekcjonera, że mogę dostać powołanie. Dowiedziałem się o tym chwilę przed oficjalnym ogłoszeniem kadry. Jestem zaskoczony, ale cieszę się bardzo. Podchodzę do tego spokojnie, bo jak ktoś szybko wspina się w górę, równie szybko może z niej spaść. Dostałem jednak mocnego "kopa", aby jeszcze więcej pracować - zapewnił świeżo upieczony reprezentant Polski.

Pietrzak ma 26 lat, jest wychowankiem Zagłębia Sosnowiec. Grał też w Górniku Zabrze, Piaście Gliwice, Kolejarzu Stróże i GKS Katowice. To tam na jego talencie poznał się Brzęczek, ówczesny trener klubu z Bukowej.

Ze Śląska obrońca przeszedł do Wisły Kraków. Miał jednak problemy z przebiciem się do podstawowego składu, a na dodatek jesienią 2016 roku zerwał ścięgno Achillesa. Kontuzja ta przytrafiła mu się w dość kuriozalnych okolicznościach. W meczu z Górnikiem Łęczna pojawił się na boisku już w doliczonym czasie gry, a potem wraz z innymi rezerwowymi miał trening wyrównawczy i wówczas doznał urazu, który wykluczył go z treningów na kilka miesięcy.

Zacisnął zęby

Wiosnę tego roku Pietrzak spędził na wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin, ale zagrał tam tylko w czterech meczach ekstraklasy. Nie zdecydowano się go wykupić. W Wiśle też wydawało się, że nie ma dla niego miejsca, ale nowy trener Maciej Stolarczyk postanowił dać mu szansę.

- Starałem się trenować na sto procent. Cieszę się, że ktoś docenił moją pracę. Przez poprzednie pół roku grałem głównie w trzecioligowych rezerwach w Lubinie i nie spodziewałem się, że to się tak wszystko zmieni - stwierdził.

Nie zna większości reprezentantów Polski. - W Górniku miałem styczność z Arkiem Milikiem, a z Piotrkiem Zielińskim w kadrach młodzieżowych. Na pewno lekka trema będzie, ale to normalni ludzie i można się z nimi dogadać – przyznał.

O miejsce na lewej stronie obrony Pietrzak będzie rywalizował z Maciej Rybusem z Lokomotiwu Moskwa i Arkadiuszem Recą z Atalanty Bergamo.

Kadra na mecze z Włochami i Irlandią:

bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn)

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Adam Dźwigała (Wisła Płock), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Rafał Pietrzak (Wisła Kraków), Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa)

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Rafał Kurzawa (Amiens SC), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Damian Szymański (Wisła Płock), Piotr Zieliński (SSC Napoli)

napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Krzysztof Piątek (Genoa CFC)