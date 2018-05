"W finale Pucharu Polski zagrałbym nawet z jedną nogą"





»

- Atmosfera na Stadionie Narodowym jest wspaniała. To dodatkowo motywuje. Nawet z jedną nogą bym zagrał - powiedział przed finałem Pucharu Polski pomocnik Legii Miroslav Radović. Rywalem mistrzów Polski będzie broniąca trofeum Arka.

Foto: PAP/Bartłomiej Zborowski | Video: tvn24 O to trofeum zagrają piłkarze

- Atmosfera na Stadionie Narodowym jest wspaniała. To dodatkowo motywuje. Nawet z jedną nogą bym zagrał - powiedział przed finałem Pucharu Polski pomocnik Legii Miroslav Radović. Rywalem mistrzów Polski będzie broniąca trofeum Arka.

Mecz zostanie rozegrany w środę o godzinie 16. Będzie to pierwszy finał z udziałem obu drużyn. Trudno się dziwić, skoro Arka grała wcześniej dwukrotnie w decydujących spotkaniach (w obu finałach zresztą zwyciężała). Dla Legii to 25. finał, z których 18 wygrała, co jest rekordem rozgrywek.



Faworytem będą warszawianie, ale Arka nie stoi na straconej pozycji. W zeszłym roku gdynianie - skazywani na porażkę z Lechem - zwyciężyli po dogrywce 2:1. Lider wraca do stolicy. Korona złamana po przerwie Piłkarze Legii... czytaj dalej »

"Święto futbolu"

- Środowy mecz będzie świętem futbolu. Nie tylko dla zawodników i trenerów, ale również dla kibiców, wszystkich kochających piłkę nożną. Przystępujemy w pełni zmobilizowani. Profesjonalnie, zresztą tak samo jak do każdego spotkania. Po ostatnich zwycięstwach atmosfera w zespole jest świetna, to oczywiście pomaga w przygotowaniu się do meczu – podkreślił szkoleniowiec Legii Dean Klafurić.



I dodał: - Arka to zespół pucharowy. Jest w stanie wygrać z każdym, potrafi skoncentrować się na jeden mecz. Wiemy, jak trener Leszek Ojrzyński ustawia ten zespół. Mój współpracownik Aleksandar Vuković w przeszłości był piłkarzem prowadzonej przez niego Korony Kielce, więc wiemy, jak ten szkoleniowiec motywuje i przygotowuje taktycznie drużynę.

Dean Klafurić podczas konferencji prasowej

Według Radovicia Legię czeka ciężki mecz. - Wiemy, co umie Arka. Potrafi grać ważne dla niej mecze. Ale my wierzymy w siebie. Atmosferę budują wyniki. I ta atmosfera w naszej drużynie jest bardzo dobra. Ja osobiście nie mogę się doczekać. Mam wprawdzie sporo pucharów, ale jeszcze nie miałem okazji grać na tym wspaniałym stadionie. To dla mnie dodatkowa motywacja - powiedział pomocnik mistrzów Polski.

Oglądaj Wideo: tvn24 Radović gotowy na Arkę



Radović niedawno uporał się z kontuzją. W ostatnim ligowym spotkaniu z Koroną (3:1) wszedł jako rezerwowy i zdążył wbić gola z rzutu karnego. Arka rozdaje punkty. Piast ją zdemolował Trwa fatalna... czytaj dalej »



- Atmosfera na tym stadionie jest wspaniała. To dodatkowo motywuje. Nawet z jedną nogą bym zagrał. Trener o tym wie, rozmawialiśmy wiele razy na ten temat. Jestem do dyspozycji szkoleniowca, ale oczywiście do niego należy decyzja, czy zagram w środę - podkreślił serbski piłkarz.

Fatalna seria

Legia jest liderem grupy mistrzowskiej. O dwa punkty wyprzedza Lecha, o trzy Jagiellonię. Do końca sezonu pozostały cztery kolejki. Arka rywalizuje w grupie spadkowej. I z 40 punktami jest niemal pewna utrzymania (przewaga nad przedostatnim Bruk-Betem wynosi 11 oczek), choć gdynianie przegrali ostatnio cztery mecze z rzędu, w tym w poprzedniej kolejce aż 1:5 z Piastem.



- Celem głównym jest utrzymanie w ekstraklasie, ale puchar to fajny dodatek. Tak się złożyło, że zagramy z Legią, czeka nas ciekawe spotkanie. Od dawna mówiliśmy, że jesteśmy drużyną pucharową. Nasze mecze w Pucharze Polski, już od początku tego sezonu, były dramatyczne. Również ubiegłoroczny finał, później zacięty mecz o Superpuchar z Legią i emocjonujące potyczki w europejskich pucharach. W środę wszystko może się zdarzyć. Nie popisaliśmy się w lidze, ale wpływ na to miały nasze mecze półfinałowe PP z Koroną – powiedział trener Leszek Ojrzyński.

Leszek Ojrzyński również odpowiadał na pytania dziennikarzy

I dodał: - Każdy mecz jest inny. Przegraliśmy cztery mecze w lidze, ale rok temu przed finałem byliśmy osiem czy dziewięć meczów bez zwycięstwa, w tym bodaj po sześciu porażkach, a jednak potrafiliśmy pokonać Lecha. Finał Pucharu Polski to nowy rozdział. Jutro zobaczymy inną Arkę, będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony.



Jak więc należy zagrać, aby pokonać Legię? - Trzeba być czujnym. Brak koncentracji i zdecydowania powodował, że w ostatnich meczach ligowych traciliśmy bramki. Ten mecz pucharowy trzeba zagrać mądrzej. Ostatnio tak właśnie zagraliśmy w półfinale z Koroną – na zero z tyłu, a gol w końcówce dał nam przepustkę do finału. Jesteśmy przygotowani, przecież niedawno graliśmy z Legią w lidze i pokonaliśmy ją 1:0. Wprawdzie u siebie, ale to też coś. Oczywiście pamiętamy, że Legia grała wtedy w nieco innym składzie niż teraz – zakończył szkoleniowiec Arki.

Finał na Stadionie Narodowym to już tradycja