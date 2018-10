Pytania o oskarżenia, Ronaldo się uśmiecha. "Jestem szczęśliwym człowiekiem"





»

- Moi prawnicy są pewni swego. Prawda zawsze wyjdzie na jaw - odparł Cristiano Ronaldo, którego przed meczem z Manchesterem United zapytano o domniemany gwałt. Portugalczyk chętniej rozmawiał o wtorkowym spotkaniu Ligi Mistrzów.

Ronaldo strzelił, Piątek nie. Juventus traci punkty z Genoą Dopiero w 9.... czytaj dalej » Na Old Trafford, gdzie Ronaldo grał w latach 2003-2009, wraca jako piłkarz Juventusu. Manchester to dla niego bardzo ważne miejsce. 15 lat temu ściągnął go Alex Ferguson. CR7 przychodził jako osiemnastolatek, tam piłkarsko dojrzewał i tam pierwszy raz wygrał Ligę Mistrzów.

- Powrót do Manchesteru to coś wyjątkowego dla mnie. Mam wiele wspomnień, związanych zwłaszcza z sir Aleksem. To osoba, która mi bardzo pomogła - opowiadał o sentymencie do Anglii Ronaldo.

Dwa pytania, Ronaldo poirytowany

Na konferencji padło pytanie o oskarżenia i domniemany gwałt, jakiego miał się dopuścić w 2009 roku, chwilę przed odejściem z Manchesteru do Realu Madryt.

Piłkarz odpowiedział z uśmiechem, może nieco z nerwami: - Jestem przykładem na boisku i poza nim. Zawsze się uśmiecham. Jestem szczęśliwym człowiekiem, gram w fantastycznym klubie, mam fantastyczną rodzinę, czwórkę dzieci, jestem zdrowy. Mam wszystko. Resztą się nie zajmuję.

Dziennikarze byli niezrażeni, nie zamierzali odpuścić. Znów zapytano o Kathryn Mayorgę i to, co miało się wydarzyć jednej czerwcowej nocy w Las Vegas. Wtedy Ronaldo nieco się zirytował.

- Chyba nie słyszeliście, co powiedziałem. Jestem szczęśliwy. Jeśli się nie mylę, wydaliśmy oświadczenie dwa tygodnie temu. Moi prawnicy są pewni swego i oczywiście ja też. Najważniejsze, żebym cieszył się piłką i życiem. Prawda zawsze wyjdzie na jaw - zakończył serię niewygodnych pytań.

Źródło: PAP/EPA Uśmiech na twarzy. Bo on, jak sam przyznał, jest szczęśliwym człowiekiem

Nie zostało w Las Vegas

Ronaldo wpadł w tarapaty, gdy Mayorga, 34-letnia dziś Amerykanka, pod koniec września złożyła pozew. O sprawie napisał "Der Spiegel", który ujawnił dokumenty z kolejnymi szczegółami na temat wydarzeń sprzed 9 lat. Niemiecki magazyn pokazał również pismo ugody, zgodnie z którą Mayorga za 375 tysięcy dolarów obiecała milczeć, mimo że sprawę zdążyła zgłosić na policję.

Amerykanka twierdzi, że Ronaldo ją zgwałcił. Piłkarz temu zaprzecza. "Gwałt to odrażające przestępstwo, które jest sprzeczne z tym, kim jestem i w co wierzę. Nie będę brał udziału w medialnym spektaklu" - ogłosił.

Źródło: PAP/EPA Ronaldo latem zamienił Madryt na Turyn

Program meczów 3. kolejki Ligi Mistrzów:

wtorek, 23 października

grupa E

AEK Ateny - Bayern Monachium (godz. 18.55)

Ajax Amsterdam - Benfica Lizbona (21.00)

grupa F

Hoffenheim - Olympique Lyon (21.00)

Szachtar Donieck - Manchester City (21.00)

grupa G

AS Roma - CSKA Moskwa (21.00)

Real Madryt - Viktoria Pilzno (21.00)

grupa H

Young Boys Berno - Valencia (18.55)

Manchester United - Juventus (21.00)



środa, 24 października

grupa A

FC Brugge - AS Monaco (18.55)

Borussia Dortmund - Atletico Madryt (21.00)

grupa B

PSV Eindhoven - Tottenham (18.55)

Barcelona - Inter Mediolan (21.00)

grupa C

Liverpool - Crvena Zvezda Belgrad (21.00)

Paris Saint-Germain - Napoli (21.00)

grupa D

Galatasaray Stambuł - Schalke 04 (21.00)

Lokomotiw Moskwa - FC Porto (21.00)