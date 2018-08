Pucharowa reforma w Europie. W planach nowe rozgrywki





Szykuje się kolejna rewolucja w piłkarskich europejskich pucharach. Jak informuje niemiecki dziennik "Bild", podjęto już decyzję o uruchomieniu nowych rozgrywek klubowych. Prestiżem będą one odbiegać od obecnych już w kalendarzu Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

Przy okazji omawiano jednak sprawy organizacyjne. Przed ceremonią doszło do spotkania Komisji Klubowej. Jak podała niemiecka gazeta, zapadły na nim decyzje, co do zmiany struktury europejskich pucharów.

Od 2021 roku kluby będą miały szansę walczyć w nowych rozgrywkach. Według informacji "Bilda" rywalizować mają w nich 32 drużyny. To spowoduje, że automatycznie zmniejszy się liczba uczestników - z 48 do 32 - Ligi Europy. 32 zespoły wciąż będą grać w Lidze Mistrzów.

Nowe rozgrywki mają być szansą dla klubów ze słabszych piłkarsko krajów, którym trudno dostać się do Ligi Europy, nie mówiąc już o Lidze Mistrzów. Zasad awansu i nazwy jeszcze nie ustalono.

Głównie w internecie

Niemcy informują, że w większości spotkań będzie pokazywana za pośrednictwem platform internetowych.

Jeśli pomysł faktycznie zostanie zrealizowany, będzie to największa rewolucja w pucharowych rozgrywkach od 2010 roku. Właśnie wtedy Liga Europy (zaczynająca się od rozgrywek grupowych) zastąpiła Puchar UEFA (od początku do końca rozgrywany systemem pucharowym).