Zniszczony dach, telebimy i krzesełka. Oszacowano straty po Pucharze Polski





Straty po finale piłkarskiego Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa i Arką Gdynia wyniosły około 300 tysięcy złotych – poinformowała rzeczniczka stadionu PGE Narodowy Monika Borzdyńska. Kosztorys zostanie przekazany Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.

- Wstępne wyliczenia wskazują, że straty wyniosą około 300 tysięcy złotych. 140 tysięcy wyniesie naprawa dachu, 5-6 tysięcy naprawa telebimów, a reszta to koszty związane z wymianą krzesełek, ich czyszczeniem, wymianą urządzeń sanitarnych w toaletach itp. Do piątku przekażemy kosztorys PZPN – powiedziała Borzdyńska.



Informacje o stratach mają jednak już w czwartek trafić do członków Komisji Dyscyplinarnej PZPN, która obraduje tego dnia.

Zadymiony stadion

Sędzia finału Pucharu Polski Piotr Lasyk po raz pierwszy przerwał spotkanie na początku drugiej połowy. W sektorze kibiców Legii odpalono wówczas race i cały stadion został zadymiony.

Mecz wznowiono po kilku minutach, gdy nieco poprawiła się widoczność, ale później znów użyto środków pirotechnicznych. Tym razem z sektora Arki z dużą siłą wystrzelono kilka rac, które z ogromną prędkością przeszywały powietrze. Jedna z nich spadła na boisko. Piłkarze musieli zaczekać, aż służby porządkowe ją wyniosą. Kilka rac poleciało również w inne części stadionu.

Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski Kłęby dymu na PGE Narodowym

Sprawa w prokuraturze

W piątek Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe wdrożyła postępowanie sprawdzające dot. wnoszenia i posiadania wyrobów pirotechnicznych. W poniedziałek natomiast PZPN poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podczas tego meczu.



W oświadczeniu piłkarskiej centrali napisano, że przestępstwa dotyczą narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu uczestników imprezy masowej oraz uszkodzenia infrastruktury stadionu w postaci nadpalenia garażu dachu mobilnego, uszkodzenia telebimu oraz zniszczenia około 100 siedzisk.



Legia wygrała w środę z broniącą trofeum Arką 2:1 i po raz dziewiętnasty wywalczyła Puchar Polski. Spotkanie obejrzało ponad 47 tysięcy widzów.