Gol w 120. minucie. Męki Lecha z pierwszoligowcem





Foto: PAP/Grzegorz Michałowski | Video: PAP/Grzegorz Michałowski Kolejorz gra dalej

Lech długo nie potrafił znaleźć sposobu na ŁKS Łódź, występującego na zapleczu ekstraklasy. Pierwszej sensacji w Pucharze Polski nie było, bo gości z Poznania uratował gol Joao Amarala w ostatniej akcji dogrywki.

Lech przeżywa potężny kryzys. Poznaniacy w ekstraklasie nie potrafią wygrać od pięciu meczów. Ostatni przegrali w Gdyni z Arką. Trener Ivan Djurdjević przyznał, że to dla niego nieznana sytuacja w karierze szkoleniowej. Na tym poziomie dopiero zaczyna, bo wcześniej - przez trzy sezony - prowadził trzecioligowe rezerwy Kolejorza.



Wpadka Wisły Kraków, kolejna porażka Lecha Zaskakujące... czytaj dalej » Djurdjević dodał, że z zespołem znalazł się pod ścianą, dlatego w Łodzi wystawił najsilniejszy skład, na jaki stać obecnie Lecha. I goście, w teorii zdecydowany faworyt, omal nie przegrywali od 5. minuty. Napastnika ŁKS Rafała Kujawę powstrzymał bramkarz Matus Putnocky.

Akcje z obu stron

Kolejorz odpowiedział w 27. minucie groźnym uderzeniem Christiana Gytkjaera. Po chwili zaatakował Portugalczyk Pedro Tiba. Po przerwie sytuację sam na sam zmarnował Kamil Jóźwiak. Napastnik Lecha jeszcze pod koniec pierwszej połowy próbował pokonać golkipera ŁKS-u Dominika Budzyńskiego. Z marnym efektem.



Swoje okazje mieli gospodarze. Trafili nawet do siatki, ale sędzia dopatrzył się pozycji spalonej. Pod koniec musieli się rozpaczliwie bronić. Aktywni byli i Tiba, i jego rodak Amaral. Obaj jednak zawodzili pod łódzką bramką.



Amaral zrehabilitował się w ostatniej akcji dogrywki. To on dobił strzał Gytkjaera i pokonał Budzyńskiego, ustalając wynik spotkania.

Źródło: PAP/Grzegorz Michałowski Amaral bohaterem Lecha

Zmiana formuły

W obecnym sezonie formuła Pucharu Polski uległa kilku zmianom. Czołowe drużyny zaczynają rywalizację już od 1/32 finału. W tej fazie wystąpi 16 zespołów z ekstraklasy z sezonu 2017/18, 18 z pierwszej ligi 2017/18, 10 najlepszych ekip drugiej ligi 2017/18, 16 zwycięzców pucharów na szczeblu regionalnym oraz czterech triumfatorów z rundy wstępnej.

Mecze 1/32 finału Pucharu Polski:

wtorek, 25 września

Śląsk Świętochłowice - Arka Gdynia 0:3

ŁKS Łódź - Lech Poznań 0:1 (po dogrywce)

Gryf Wejherowo - Stomil Olsztyn 1:3

Siarka Tarnobrzeg - Wisła Płock 1:4

Polonia Głubczyce - Chrobry Głogów 0:8

Chojniczanka Chojnice - Legia Warszawa (17.30)

Pogoń Siedlce - Stal Mielec (18.30)

Ruch Chorzów - Odra Opole (19.20)

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk (20.30)



środa, 26 września

Olimpia Elbląg - Śląsk Wrocław (15.00)

Resovia Rzeszów - Warta Poznań (15.00)

Elana Toruń - Bytovia Bytów (15.30)

KP Starogard Gdański - Górnik Łęczna (15.30)

GKS Drwinia - Wisła Puławy (16.00)

Falubaz Zielona Góra - Wigry Suwałki (16.00)

Huragan Morąg - Zagłębie Lubin (16.00)

Legionovia Legionowo - GKS Tychy (16.00)

Lechia Dzierżoniów - Jagiellonia Białystok (16.00)

KS Paradyż - Puszcza Niepołomice (16.00; w Wielkiej Woli)

Polonia Środa Wielkopolska - Radomiak Radom (16.00)

ROW 1964 Rybnik - Cracovia Kraków (16.00)

Tur Bielsk Podlaski - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (16.00)

Bałtyk Koszalin - Rozwój Katowice (16.30)

GKS Jastrzębie - Piast Gliwice (17.30)

MKS Kluczbork - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18.00)

Sandecja Nowy Sącz - Miedź Legnica (18.00)

GKS Bełchatów - Garbarnia Kraków (18.30)

GKS Katowice - Pogoń Szczecin (20.30)



czwartek, 27 września

Olimpia Grudziądz - Zagłębie Sosnowiec (18.00)



wtorek, 2 października

Unia Hrubieszów - Górnik Zabrze (15.00)



środa, 3 października

Wisła Sandomierz - Korona Kielce (15.00)

Victoria Sulejówek - Raków Częstochowa (19.00)