Lech pod ścianą, pomóc może puchar. Najciekawiej ma być pod Wawelem





Foto: PAP/ Marcin Gadomski | Video: Leszek Szymański / PAP Lech ma problemy w ekstraklasie

Po serii pięciu meczów bez zwycięstwa w lidze piłkarze Lecha Poznań będą szukać przełamania złej passy w Pucharze Polski. W 1/32 finału do gry wchodzą drużyny ekstraklasy. Najciekawiej zapowiada się mecz Wisły Kraków z Lechią Gdańsk, czyli zespołów czołówki.

We wtorek w spotkaniu pierwszej rundy lechici zagrają na wyjeździe z beniaminkiem pierwszej ligi ŁKS-em Łódź. Po porażce w Gdyni z Arką trener Kolejorza Ivan Djurdjević przyznał, że jego zespół znalazł się pod ścianą. Dlatego w Łodzi nie będzie eksperymentowania ze składem.

Jaga pozbierała się w osiem minut. Została liderem Dziewiąta kolejka... czytaj dalej » - Zawodnicy wiedzą, jaka jest sytuacja. Jesteśmy pod ścianą i musimy dobrze zareagować. Dla nas to bardzo ważny mecz, może nawet ważniejszy niż dla ŁKS. Tutaj w ogóle nie mam mowy o lekceważeniu. To będzie takie spotkanie, gdzie będziemy chcieli złapać oddech – mówił Serb przed wyjazdem do Łodzi.

Sami sobie winni

Djurdjević, który od czterech miesięcy prowadzi Lecha, przyznał, że pierwszy raz znalazł się w tak trudnym momencie jako szkoleniowiec. Wcześniej przez trzy sezony był trenerem trzecioligowych rezerw.



- Sami sobie jesteśmy winni sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy i tylko my sami jesteśmy w stanie z niej wyjść. Nikt nam nie pomoże. To normalne, że są dobre momenty, ale także i złe. Uważam, że Legia miała gorszy początek sezonu niż my, ale powoli wychodzi z kryzysu. W Gdyni mogliśmy chociaż zremisować, mimo że nie graliśmy na remis. Nie uznano nam bramki, brakowało też skuteczności. Po meczu z Arką powiedziałem chłopakom, że w takich momentach buduje się zespół - zaznaczył.

Źródło: PAP/ Marcin Gadomski Lech ma problemy w ekstraklasie



Lech w ostatnich 10 latach aż pięciokrotnie docierał do finału Pucharu Polski, ale po raz ostatni po trofeum sięgnął w 2009 roku.

Zmiana formuły

W obecnym sezonie formuła Pucharu Polski uległa kilku zmianom. Czołowe drużyny zaczynają rywalizację już od 1/32 finału. W tej fazie wystąpi 16 zespołów z ekstraklasy z sezonu 2017/18, 18 z pierwszej ligi 2017/18, 10 najlepszych ekip drugiej ligi 2017/18, 16 zwycięzców pucharów na szczeblu regionalnym oraz czterech triumfatorów z rundy wstępnej.

Broniąca tytułu Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z pierwszoligową Chojniczanką Chojnice, a finalista poprzedniej edycji Arka Gdynia w Rudzie Śląskiej z czwartoligowym (piąty poziom) Śląskiem Świętochłowice.



Najciekawiej powinno być w starciu Wisły Kraków i Lechii Gdańsk, czyli drużyn, które były już w tym sezonie liderami ekstraklasy. Ich niedawne ligowe starcie (5:2) jest uznawane przez niektórych ekspertów za zdecydowanie najlepszy mecz dotychczasowego sezonu w Polsce.

Źródło: PAP/Jacek Bednarczyk W lidze Wisła ograła Lechię 5:2

Mecze 1/32 finału Pucharu Polski:



wtorek, 25 września

Śląsk Świętochłowice - Arka Gdynia (godz. 15.00, mecz w Rudzie Śląskiej)

ŁKS Łódź - Lech Poznań (15.00)

Gryf Wejherowo - Stomil Olsztyn (15.30)

Siarka Tarnobrzeg - Wisła Płock (15.30)

Polonia Głubczyce - Chrobry Głogów (16.00)

Chojniczanka Chojnice - Legia Warszawa (17.30)

Pogoń Siedlce - Stal Mielec (18.30)

Ruch Chorzów - Odra Opole (19.20)

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk (20.30)



środa, 26 września

Olimpia Elbląg - Śląsk Wrocław (15.00)

Resovia Rzeszów - Warta Poznań (15.00)

Elana Toruń - Bytovia Bytów (15.30)

KP Starogard Gdański - Górnik Łęczna (15.30)

GKS Drwinia - Wisła Puławy (16.00)

Falubaz Zielona Góra - Wigry Suwałki (16.00)

Huragan Morąg - Zagłębie Lubin (16.00)

Legionovia Legionowo - GKS Tychy (16.00)

Lechia Dzierżoniów - Jagiellonia Białystok (16.00)

KS Paradyż - Puszcza Niepołomice (16.00; w Wielkiej Woli)

Polonia Środa Wielkopolska - Radomiak Radom (16.00)

ROW 1964 Rybnik - Cracovia Kraków (16.00)

Tur Bielsk Podlaski - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (16.00)

Bałtyk Koszalin - Rozwój Katowice (16.30)

GKS Jastrzębie - Piast Gliwice (17.30)

MKS Kluczbork - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18.00)

Sandecja Nowy Sącz - Miedź Legnica (18.00)

GKS Bełchatów - Garbarnia Kraków (18.30)

GKS Katowice - Pogoń Szczecin (20.30)



czwartek, 27 września

Olimpia Grudziądz - Zagłębie Sosnowiec (18.00)



wtorek, 2 października

Unia Hrubieszów - Górnik Zabrze (15.00)



środa, 3 października

Wisła Sandomierz - Korona Kielce (15.00)

Victoria Sulejówek - Raków Częstochowa (19.00)