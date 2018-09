Legia zgodnie z planem. Pazdan z pierwszym golem





Foto: PAP/Adam Warżawa | Video: PAP/Adam Warżawa Legia w kolejnej rundzie PP

Legia poradziła sobie z pierwszą przeszkodą w Pucharze Polski. Obrońcy trofeum wyeliminowali Chojniczankę Chojnice, zwyciężając na wyjeździe 1:0 po golu Michała Pazdana.

W ekipie mistrzów Polski dzieje się coraz lepiej po objęciu rządów przez Ricardo Sa Pinto. W sobotę Legia rozbiła Miedź Legnicę 4:1, wygrywając drugi mecz z rzędu. Pnie się w tabeli ekstraklasy - jest czwarta i ma dwa punkty straty do liderującej Jagiellonii.



Gol w 120. minucie. Męki Lecha z pierwszoligowcem Lech długo nie... czytaj dalej » We wtorkowy wieczór seria warszawian wydłużyła się do trzech zwycięstw. Bohaterem został Pazdan, który wbił gola w 28. minucie. Stoper Legii wykorzystał dośrodkowanie Cafu i strzałem głową pokonał bramkarza gospodarzy Radosława Janukiewicza.

Odbudowuje się

Pazdan w karierze wielu bramek nie zdobył. W Chojnicach zanotował pierwsze trafienie w barwach Legii. I od razu na wagę awansu do 1/16 finału PP.



31-letni obrońca rozpoczął w Legii czwarty sezon. U każdego trenera był kluczowym graczem. U Sa Pinto musi mozolnie odbudowywać swoją pozycję. Do tej pory grał rzadko. Portugalski szkoleniowiec dość niejasno tłumaczył, że piłkarz nie był gotowy po nieudanych mistrzostwach świata.



Gospodarze, obecnie czwarta drużyna zaplecza ekstraklasy, mogli objąć prowadzenie na początku spotkania. Idealną okazję zmarnował Damian Piotrowski, który z bliska trafił w bramkarza Arkadiusza Malarza.



Legia po golu Pazdana trafiła po raz drugi, ale sędzia po interwencji VAR-u (system wideoweryfikacji) dopatrzył się, że Miroslav Radović był na pozycji spalonej. Przed końcem wynik mógł podwyższyć Carlitos, który zmarnował sytuację sam na sam.

Punktem zwrotnym mogła być jednak akcja Przemysława Pietruszki. Lewy obrońca Chojniczanki w minucie 93. omal nie doprowadził do dogrywki. Bramka nie padła, bo piłkę po genialnej interwencji wybił Malarz. W ostatniej akcji minimalnie chybił Wojciech Trochim, pomocnik Chojniczanki.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Gol Radovicia nie został uznany

Zmiana formuły

W obecnym sezonie formuła Pucharu Polski uległa kilku zmianom. Czołowe drużyny zaczynają rywalizację już od 1/32 finału. W tej fazie wystąpi 16 zespołów z ekstraklasy z sezonu 2017/18, 18 z pierwszej ligi 2017/18, 10 najlepszych ekip drugiej ligi 2017/18, 16 zwycięzców pucharów na szczeblu regionalnym oraz czterech triumfatorów z rundy wstępnej.

Mecze 1/32 finału Pucharu Polski:

wtorek, 25 września

Śląsk Świętochłowice - Arka Gdynia 0:3

ŁKS Łódź - Lech Poznań 0:1 (po dogrywce)

Gryf Wejherowo - Stomil Olsztyn 1:3

Siarka Tarnobrzeg - Wisła Płock 1:4

Polonia Głubczyce - Chrobry Głogów 0:8

Chojniczanka Chojnice - Legia Warszawa 0:1

Pogoń Siedlce - Stal Mielec 2:1

Ruch Chorzów - Odra Opole (19.20)

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk (20.30)



środa, 26 września

Olimpia Elbląg - Śląsk Wrocław (15.00)

Resovia Rzeszów - Warta Poznań (15.00)

Elana Toruń - Bytovia Bytów (15.30)

KP Starogard Gdański - Górnik Łęczna (15.30)

GKS Drwinia - Wisła Puławy (16.00)

Falubaz Zielona Góra - Wigry Suwałki (16.00)

Huragan Morąg - Zagłębie Lubin (16.00)

Legionovia Legionowo - GKS Tychy (16.00)

Lechia Dzierżoniów - Jagiellonia Białystok (16.00)

KS Paradyż - Puszcza Niepołomice (16.00; w Wielkiej Woli)

Polonia Środa Wielkopolska - Radomiak Radom (16.00)

ROW 1964 Rybnik - Cracovia Kraków (16.00)

Tur Bielsk Podlaski - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (16.00)

Bałtyk Koszalin - Rozwój Katowice (16.30)

GKS Jastrzębie - Piast Gliwice (17.30)

MKS Kluczbork - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18.00)

Sandecja Nowy Sącz - Miedź Legnica (18.00)

GKS Bełchatów - Garbarnia Kraków (18.30)

GKS Katowice - Pogoń Szczecin (20.30)



czwartek, 27 września

Olimpia Grudziądz - Zagłębie Sosnowiec (18.00)



wtorek, 2 października

Unia Hrubieszów - Górnik Zabrze (15.00)



środa, 3 października

Wisła Sandomierz - Korona Kielce (15.00)

Victoria Sulejówek - Raków Częstochowa (19.00)