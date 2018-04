Dwa gole Lewandowskiego, Bayern rozjechał w półfinale





Bayern blisko kolejnego tytułu w sezonie. W Leverkusen rozbił Bayer 6:2 i jest w finale Pucharu Niemiec. Dwa gole strzelił Robert Lewandowski.

Bayern się nie zatrzymuje. Ma mistrzostwo Niemiec, półfinał Ligi Mistrzów i chce więcej, bo walczy o potrójną koronę.

W Leverkusen faworyci szybko wzięli się do pracy. W dziewięć minut strzelili dwa gole. Najpierw do wybitej przed pole karne piłki dopadł Javi Martinez, gdzieś tam odbiła się od Lewandowskiego i było 1:0. Później znów błysnął "Lewy", który - zupełnie niekryty - wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie Francka Ribery'ego. Polak strzelił z woleja, nie do obrony.

Ale mylił się ten, kto spodziewał się, że jest po meczu. Aptekarze się podnieśli. Minęło ledwie parę minut i było 2:1 po golu autorstwa Larsa Bendera. Jeszcze przed przerwą mogło dojść do wyrównania, ale Sven Ulreich stanął na wysokości zadania, gdy groźnie strzelał Karim Bellarabi. Kwestia awansu była otwarta (w DFB Pokal gra się tylko jeden mecz).

Źródło: PAP/EPA Bender dał nadzieję Bayerowi

Egzekucja

Jeszcze na początku drugiej połowy Ulreich znów musiał się napocić, gdy jakimś cudem obronił strzał Kevina Vollanda, a zwłaszcza dobitkę Bellarabiego. I to byłoby na tyle, bo za chwilę piłkarzom B04 skrzydła podciął Thomas Mueller. Zaczęło się od perfekcyjnego podania Thiago, obrońcy zapomnieli i Muellerze, a ten takich rzeczy nie wybacza. Było 3:1 i Bayern mógł już myśleć o pierwszym meczu w półfinale Ligi Mistrzów z Realem.

To nie był koniec. Gola dołożył Thiago, dwa kolejne Mueller. To była egzekucja.

Aptekarzom łzy otarł 20-letni Jamajczyk Leon Bailey ładnym strzałem z rzutu wolnego. Bayern wygrał 6:2.

Źródło: PAP/EPA Mueller z hat-trickiem

