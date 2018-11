Cztery gole Realu w debiucie Solariego





Real Madryt, z nowym trenerem na ławce, ograł w wyjazdowym meczu Pucharu Króla trzecioligową Melillę 4:0. Znacznie skromniejszą zaliczkę przed rewanżem wypracowała sobie Barcelona.

Argentyńczyk Santiago Solari, w przeszłości zawodnik Realu, a ostatnio opiekun zespołu rezerw, kilka dni temu zastąpił na stanowisku zwolnionego zaledwie po kilku miesiącach Julena Lopeteguiego. Na razie pełni rolę trenera tymczasowego.

Swoje pierwsze zadanie wypełnił znakomicie. W położonej w północnej Afryce hiszpańskiej eksklawie, przy padającym deszczu, bez kilku kluczowych graczy, między innymi Toniego Kroosa i Luki Modricia, jego drużyna nie dała rywalowi szans.

Już po pierwszej połowie prowadziła po trafieniach Karima Benzemy i Marco Asensio. Kolejne dwa gole dorzuciła pod koniec spotkania - najpierw Alvaro Odriozola, a już w doliczonym czasie Cristo Gonzales.

"Wszyscy przemijamy"

Według przepisów obowiązujących w hiszpańskiej ekstraklasie Solari może być tymczasowym trenerem przez najwyżej dwa tygodnie. Później on lub ktoś inny musi być zatrudniony na stałe.



- Wszyscy w życiu przemijamy, a tym bardziej w tym zawodzie, bo wszystko toczy się tu szybko. Najważniejsze to skupiać się na teraźniejszości, myśleć o każdym dniu, treningu, meczu... - mówił niedawno Argentyńczyk w odpowiedzi na pytanie, czy zostanie w Realu na stałe.

Skromna Barcelona

Bliżej awansu do 1/16 finału rozgrywek jest też Barcelona. Występujący w rezerwowym składem Katalończycy w wyjazdowy spotkaniu z Culturalem Leonesa mieli jednak spore problemy. Wygrali skromnie - 1:0 po trafieniu Clementa Lengleta dopiero w ostatniej minucie reguaminowego czasu.