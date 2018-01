Rzucili się na rywali. Barcelona ma półfinał





W 25 minut Barcelona wbiła dwa gole Espanyolowi, z nawiązką odrabiając straty z pierwszego meczu, i awansowała do półfinału Pucharu Hiszpanii. W zespole gospodarzy zadebiutował Philippe Coutinho.

W pierwszym spotkaniu Barcelona niespodziewanie przegrała 0:1, choć przeważała, a karnego zmarnował Leo Messi. W czwartkowym rewanżu trener Ernesto Valverde nie mógł kalkulować i wystawił najsilniejszy skład. Z Barcelony do Chin. "Dziękujemy, Masche. Za wszystko" Barcelona... czytaj dalej »

Debiut Coutinho

Obrońcy trofeum od razu rzucili się do ataków. Na efekty długo nie trzeba było czekać. W 9. minucie pierwszego gola głową wbił Luis Suarez po dośrodkowaniu Aleixa Vidala. Straty były odrobione.



Na 2:0 w 25. minucie podwyższył Messi, choć po strzale z dystansu miał sporo szczęścia, bo piłka odbiła się od przeciwnika i zmyliła bramkarza gości.



Barcelona do końca meczu stworzyła kolejne sytuację, Espanyol próbował się odgryźć, ale wynik się nie zmienił.



Wydarzeniem był też debiut Coutinho, sprowadzonego w styczniu z Liverpoolu za 120 milionów euro, ale suma transferu może wzrosnąć do 160 milionów. 25-letni Brazylijczyk, który ostatnio leczył kontuzję, wszedł w 68. minucie.

Źródło: PAP/EPA Coutinho doczekał się debiutu

Do półfinału Pucharu Hiszpanii awansowały wcześniej Sevilla, Valencia i Laganes, sensacyjnie eliminując Real Madryt.



Rewanżowe mecze 1/4 finału Pucharu Hiszpanii:

Sevilla - Atletico Madryt 3:1 (2:1)*

Alaves - Valencia 2:1, 2:3 po karnych (1:2)

Real - Laganes 1:2 (1:0)

Barcelona - Espanyol 2:0 (0:1)

* wynik pierwszego spotkania