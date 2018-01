Messi nie strzelił karnego, Barcelona znalazła pogromcę





Foto: EPA/ALEJANDRO GARCIA | Video: PAP/EPA Diego Lopez nie dawał się pokonać

Niepokonana w tym sezonie w lidze i pucharach Barcelona znalazła pogromcę. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Króla Katalończycy przegrali w derbowym starciu z Espanyolem 0:1.

Choć derby rządzą się swoimi prawami, faworyt był oczywisty. Barca to wciąż niepokonana na wszystkich frontach drużyna w tym sezonie, z kolei Papużkom z Espanyolu w lidze bliżej do strefy spadkowej niż europejskich pucharów.

W obliczu rewanżu na Camp Nou Ernesto Valverde dał odpocząć kilku swoim gwiazdom. I tak, na ławce rezerwowych rozpoczęli m.in. Jordi Alba, Ivan Rakitić i Luis Suarez. Dwaj ostatni zameldowali się na placu na początku drugiej części.

Nieskuteczni

Na Cornella-El Prat zagrał za to Leo Messi i w pierwszej części był najczęściej faulowanym piłkarzem. Argentyńczyk często też dochodził do pozycji strzeleckich - głównie po rzutach wolnych. Jeszcze lepsze sytuacje na objęcie prowadzenia mieli jego koledzy: Sergio Busquets, Paulinho, a zwłaszcza Denis Suarez. Ten ostatni w sytuacji sam na sam z Diego Lopezem nie trafił w bramkę. Wynik do przerwy się nie zmienił. Niestety, więcej było ostrej gry niż emocji.

Niedługo po przerwie znów przypomniał o sobie Messi, tym razem strzałem z woleja, ale Lopez ładnie interweniował. Jeśli to była ładna parada, to tę z 62. minuty można spokojnie nazwać mianem pięknej. I to na dodatek z rzutu karnego, podyktowanego za rzekomy faul Estebana Granero na Sergim Roberto.

Blaugrana ciągle była przy piłce, a Espanyol ograniczył się do kontr. Jasper Cillessen coraz częściej zaczął być zatrudniany. W 83. minucie obronił rzut wolny wykonywany przez Granero. Kilka minut wcześniej Holender został trafiony jakimś przedmiotem rzuconym z trybun. Po chwili był już w stanie kontynuować grę.

Jeden cios

Bramkarz Barcy nie był w stanie jednak nic zrobić w 88. minucie. Po kapitalnej akcji gospodarzy Marc Navarro wyłożył piłkę ze skrzydła wprost na nogę Oscara Melendo i niespodzianka stała się faktem. Dla Barcy to pierwsza porażka od sierpniowych porażek w Superpucharze Hiszpanii z Realem.

Rewanż za tydzień.

Pierwsze mecze 1/4 finału Pucharu Króla:

środa:

Atletico - Sevilla 1:2

Valencia - Alaves 2:1

Espanyol - Barcelona 1:0

czwartek:

Leganes - Real Madryt