Zabójczy duet Messi - Alba. Barcelona zdemolowała Celtę





Piłkarze Barcelony nie mieli najmniejszego problemu, by przed własną publicznością pokonać Celtę Vigo 5:0 i awansować do ćwierćfinału Pucharu Hiszpanii. Pierwszy mecz obu drużyn zakończył się remisem 1:1. Znana jest już cała czołowa ósemka rozgrywek.

W czwartkowy wieczór zdecydowanym faworytem była Barcelona. Styl, w jakim osiągnęła wygraną, był imponujący.

Doskonała współpraca

Real nie wygrał z drugoligowcem, Zidane zadowolony Co z tego, że... czytaj dalej » Gole dla gospodarzy strzelili: Lionel Messi dwa (w 13. i 15. minucie), Jordi Alba (28.), Luis Suarez (31.) oraz Ivan Rakitić (87.).



Popis gry dali szczególnie dwaj pierwsi wymienieni piłkarze. Przy obu trafieniach Messiego asystował Alba, z kolei Argentyńczyk odwdzięczył się lewemu obrońcy precyzyjnym podaniem, po którym Hiszpan bez problemu wykończył akcję. W ten sposób nie upłynęło nawet pół godziny gry, a losy rywalizacji były praktycznie rozstrzygnięte.

Przy golu na 4:0 Suarez wykorzystał fatalne zagranie jednego z obrońców Celty do swojego golkipera, przejął piłkę i skierował ją do siatki. Wynik ustalił w końcówce meczu Rakitić, który trafił do bramki głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Tylko najwyższa klasa

W środę Real Madryt zremisował na własnym boisku z drugoligową Numancią 2:2 i awansował do ćwierćfinału rozgrywek, bo w pierwszym meczu wygrał na wyjeździe 3:0. W kolejnej rundzie wystąpią ponadto: Atletico Madryt, Alaves, Valencia, Sevilla, Leganes i Espanyol, a więc wyłącznie drużyny rywalizujące w najwyższej klasie rozgrywkowej.



Losowanie par ćwierćfinałowych odbędzie się w piątek o 12.30 w siedzibie hiszpańskiej federacji.

Źródło: EPA Messi strzelił dwa gole