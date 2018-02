Sensacja w Anglii. Trzecioligowiec wyrzucił City





Foto: mancity.com | Video: PAP/EPA Zdemolowali w Lidze Mistrzów, a dostali nauczkę w Pucharze Anglii

Manchester City atakował, nawet grając w osłabieniu, ale dał się raz zaskoczyć i niespodziewanie odpadł z Pucharu Anglii. Przegrał na wyjeździe w piątej rundzie rozgrywek z trzecioligowym Wigan.

Demolka. Manchester rozjechał Bazyleę Manchester City... czytaj dalej » W lidze angielskiej Manchester City pędzi po tytuł, w Lidze Mistrzów po 4:0 w Bazylei może raczej spokojnie czekać na rywala w ćwierćfinale. W Pucharze Anglii drużyna Pepa Guardioli także była nie do zatrzymania.



Do czasu wizyty w Wigan, zespołu, który w 2013 roku zdobył nawet Puchar Anglii i przez kilka lat grał w ekstraklasie. Dziś jest trzeci w League One (trzeci poziom rozgrywkowy).

Kłótnia trenerów

Kłopoty City zaczęły się przed przerwą. Za brutalny faul z boiska wyleciał obrońca Fabian Delph. Nerwy puściły nie tylko piłkarzom, ale i trenerom. Guardiola i menedżer Wigan Paul Cook mieli sobie do powiedzenia kilka cierpkich słów przy linii bocznej. W drodze do szatni omal nie doszło do szarpaniny.



Gra w osłabieniu niewiele zmieniła. Goście nadal atakowali, mieli piłkę niemal na wyłączność, ale bili głową w mur. Wigan momentami broniło się rozpaczliwie. O jakiejkolwiek akcji z przodu nie było mowy, ale w 79. minucie City zapomniało się w nieustannym atakowaniu. Katastrofalny błąd popełnił obrońca Kyle Walker. Piłkę przechwycił Will Grigg, który strzelił obok Claudio Bravo. To była piłka meczowa, którą niespodziewanie wykorzystali gospodarze.



FULL TIME City bow out of the #FACup...



1-0 #wafcvcitypic.twitter.com/iB16sOdS7d — Manchester City (@ManCity) 19 lutego 2018





Wigan - Manchester City 1:0

bramka: 79' Grigg