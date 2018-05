Pierwszy dzień Tuchela w PSG. "Neymar jest artystą"





Thomas Tuchel oficjalnie zaprezentowany jako trener PSG. W niedzielę Niemiec wziął udział w konferencji prasowej, a w poniedziałkowe popołudnie przejmie zespół od Unaia Emery'ego.

Paryżanie sięgnęli w zakończonym sezonie po potrójną koronę. Do mistrzostwa dorzucili puchar Francji oraz puchar ligi, ale rozgrywek za w pełni udane uznać nie mogą. Wszystko przez niepowodzenie w Lidze Mistrzów, z której odpadli już w 1/8 finału po rywalizacji z Realem Madryt.

To właśnie rozczarowanie na europejskiej arenie sprawiło, że z klubem żegna się Emery.

W następnych rozgrywkach za wyniki paryżan odpowiedział będzie Tuchel - to wiedzieliśmy już od tygodnia, a teraz Niemiec został oficjalnie zaprezentowany.

Głównie o Neymarze

Były uściski dłoni z prezesem Nasserem Al Khelaifim, pozowanie z koszulką klubową i na koniec konferencja prasowa. A na niej lwią część czasu trener mówił o Neymarze. Wszystko dlatego, że w światowych mediach pojawiają się spekulacje, że Brazylijczyk zaledwie po jednym sezonie miałby wrócić do Hiszpanii.

Takiej myśli Tuchel do siebie nie dopuszcza. O piłkarzu, który latem zeszłego roku był bohaterem najwyższego transferu w historii (222 mln euro z Barcelony), wypowiada się w samych superlatywach.

- Widziałem się z nim w sobotę i było to bardzo owocne spotkanie. On jest artystą, piłkarzem wyjątkowym i jednym z najlepszych na świecie - zachwala nowego podopiecznego były szkoleniowiec Borussii Dortmund. - Moim zdaniem gracze takiego formatu są najłatwiejsi do prowadzenia, oni po prostu wiedzą co mają robić - dodał.

- W przeszłości wygrałem jeden tytuł. PSG dało mi natomiast do zrozumienia, że potrzebuje lidera, trenera z wizją i ogromnie cieszę się, że mi zaufali - stwierdził 44-latek.