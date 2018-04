Glik kontuzjowany, Monaco trafione siedem razy. PSG odzyskało koronę





Foto: Yoan Valat/EPA/PAP | Video: Reuters We Francji już wszystko jasne. PSG odzyskało tytuł

Jak zdobywać tytuł, to właśnie w taki sposób. Paris Saint-Germain rozbiło na własnym boisku Monaco 7:1 i zapewniło sobie mistrzostwo Francji. W pokonanej ekipie nie wystąpił Kamil Glik. Obrońca reprezentacji Polski nabawił się urazu mięśnia uda.

Paryżanie odzyskali koronę po rocznej przerwie. W tabeli, na pięć kolejek przed zakończeniem rozgrywek, wyprzedzają drużynę Glika o 17 punktów. Na razie nie wiadomo, czy stoper reprezentacji Polski będzie gotowy do występu już w następnym meczu.

Gole strzelane taśmowo

Piłkarze Unaia Emery'ego zdobyli cztery gole w odstępie dwunastu minut, prowadząc po 27 minutach 4:0, a co bramka, to ładniejsza. Festiwal strzelecki rozpoczął po kwadransie Giovani Lo Celso po składnej akcji z udziałem Edinsona Cavaniego i Daniego Alvesa.



Neymar zapowiedział powrót. "Wszystko zgodnie z planem" Neymar... czytaj dalej » Kibice jeszcze nie ochłonęli, gdy wspaniałą główką popisał się Cavani. W następnej akcji Angel Di Maria, po świetnym podaniu Cavaniego, znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Danijelem Subasiciem i przerzucił nad nim piłkę. Po krótkiej chwili wytchnienia, Chorwata znów pokonał Lo Celso, a kolejną znakomitą asystę zaliczył Cavani, dośrodkowując piłkę zewnętrzną stroną stopy wprost na głowę Argentyńczyka.

Samobój supersnajpera

Zawodnicy Monaco byli kompletnie załamani. Mimo to gościom udało się uzyskać honorowego gola. Tuż przed przerwą trafił do siatki Rony Lopes. Po przerwie gospodarze zdobyli jeszcze trzy bramki - na listę strzelców ponownie wpisał się Di Maria, trafienie samobójcze zaliczył Radamel Falcao, a wynik ustalił Julian Draxler.



AS Monaco ma cztery punkty przewagi nad Lyonem i Marsylią, którzy wygrali swoje mecze 33. kolejki. Drużyna z Lyonu pokonała w sobotę u siebie Amiens 3:0, a zespół z Marsylii wygrał w niedzielę na wyjeździe z ekipą Troyes 3:2.



Paris Saint-Germain po raz siódmy zdobył mistrzostwo Francji, a po raz piąty w ostatnich sześciu latach.

PSG - Monaco 7:1

Bramki: Lo Celso (15, 27), Cavani (17), Di Maria (20, 58), Falcao (76-sam.), Draxler (86) - Lopes (38)