Praktycznie przesądzona jest już absencja Neymara w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. - Badania potwierdziły, że Brazylijczyk ma skręcony staw skokowy i pękniętą piątą kość śródstopia - poinformowało PSG.

Najdroższy piłkarz świata urazu doznał w 80. minucie niedzielnego spotkania z Marsylią. Boisko opuścił na noszach i jego drużyna musiała kończyć mecz w dziesiątkę. - Wygląda to na zwichnięcie kostki, ale przeprowadzimy jeszcze szczegółowe badania - przyznał trener paryżan Unai Emery.

Piłkarz przeszedł je zaraz po meczu. Jeszcze w niedzielę opublikował na Instagramie zdjęcie kontuzjowanej nogi. Widok bandaża i szyny ortopedycznej musiał kibiców zaniepokoić.

Źródło: Neymar Instagram Brazylijczyk pokazał kontuzjowaną nogę

Wyniki badań wykazały nie tylko skręcenie prawej kostki, ale też złamanie kości śródstopia - poinformował w poniedziałek późnym wieczorem francuski klub. Choć nie określił, jak długo drużyna będzie musiała sobie radzić bez 26-letniego gracza, to jego absencja w rewanżowym meczu z Realem jest już niemal pewna.

Sugeruje to we wtorek niemiecki "Die Welt", który donosi, że "Neymar ma kontuzję Manuela Neuera". Niemiecki bramkarz urazu nabawił się na wrześniowym treningu. Jego rozbrat z piłką trwa już od około pięciu miesięcy.

Zidane nie cieszy się

Nieobecność tak ważnego zawodnika sprawiłaby, że paryżanie znaleźliby się w jeszcze trudniejszym położeniu. Pierwsze spotkanie, na Santiago Bernabeu, zakończyło się zwycięstwem Realu 3:1. Żeby awansować, francuski zespół musi wygrać na swoim stadionie przynajmniej 2:0.

Informację o możliwej absencji kluczowego zawodnika rywala ze spokojem przyjął trener Królewskich Zinedine Zidane.

- Nie lubię, kiedy ktoś ma kontuzję i opuszcza z tego powodu ważne mecze. Było mi smutno, kiedy zobaczyłem jak do tego doszło. Mam nadzieję, że Neymar jednak zdąży się wyleczyć. Nie sądzę, aby jego nieobecność miała wpływ na to, co będzie działo się w rewanżu. Ktoś może go zastąpić - przyznał Zidane.

Neymar w tym sezonie zdobył dla PSG 28 bramek i miał 16 asyst. W poniedziałkowy wieczór klub poinformował też, że inny Brazylijczyk - Marquinhos - doznał urazu mięśnia czworogłowego lewego uda.