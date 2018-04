Piłkarze się ośmieszyli, klub Glika zwróci kibicom pieniądze





Monaco próbuje w jakimś stopniu zatrzeć złe wrażenie po kompromitującym występie swoich piłkarzy. W niedzielę ustępujący mistrzowie Francji ponieśli dotkliwą porażkę 1:7 na rzecz przejmującego mistrzowską koroną PSG.

Kto z kibiców Monaco wybrał się do Paryża, obejrzał egzekucję. Piłkarze PSG po 27 minutach prowadzili już 4:0. W drugiej połowie był ciąg dalszy strzelaniny. Dzięki zwycięstwu paryżanie po roku wrócili we Francji na tron.



U pokonanych nie grał Kamil Glik, który nabawił się kontuzji.



Zaraz po meczu kierownictwo klubu z Księstwa zapowiedziało zwrot pieniędzy za bilety wszystkim tym, którzy udali się do stolicy wspierać Monaco. Taką deklarację złożono za pośrednictwem Twittera.



L'AS Monaco a pris la décision de rembourser les supporters Rouge et Blanc présents dans la tribune visiteurs ce soir. Les modalités seront communiquées en début de semaine. #PSGASM#PartoutToujourspic.twitter.com/V8vGNyaA3V — AS Monaco (@AS_Monaco) 15 kwietnia 2018





Wyścig o drugie miejsce

PSG świętuje, ma 17 punktów przewagi nad drugim Monaco. Glik z kolegami są wciąż w grze o tytuł wicemistrzowski. Po 33 kolejkach mają cztery punkty przewagi nad Olimpijczykami z Lyonu i Marsylii.

W Monaco liczą, że piłkarze zrehabilitują się już w sobotę. - Oczekujemy od nich reakcji w meczu z Guingamp - zapowiedział wiceprezes klubu Wadim Wasiliew.

Do końca sezonu we Francji pozostało pięć serii spotkań.