Przygoda trenera Bayernu w windzie. "Jesteś fanem tego zespołu?"





Trwała konferencja przed sobotnim, wyjazdowym meczem z Augsburgiem, trener Bayernu Jupp Heynckes cierpliwie odpowiadał na kolejne pytania dziennikarzy. Kiedy zapadła cisza, skierował się do wyjścia. Nagle wrócił i opowiedział historię, która i zebranych, i kibiców zachwyciła.

Heynckes rzuca wyzwanie "Lewemu". "Dwa, trzy lata powinny wystarczyć" Trener piłkarzy... czytaj dalej » Jeżeli Bayern z Augsburgiem wygra, zgarnie szósty tytuł mistrza kraju z rzędu, nie oglądając się na inne wyniki.

Po sezonie Heynckes na dobre zamierza przejść na emeryturę. Futbol już raz rzucił, po zdobyciu z bawarską ekipą Ligi Mistrzów w roku 2013.

Nastrojowo w autobusie

W piątkowy wieczór blisko 73-letni szkoleniowiec zabawił dziennikarzy opowieścią z hotelowej windy. Na jednym z pięter dosiadła się do niego para starszych ludzi, najwidoczniej turystów, z trzema walizkami. Pan nie powiedział nic, pani powiedziała "dzień dobry". Kiedy zobaczyła, że Heynckes trzyma reklamówkę z logo Bayernu, zapytała, wciąż bardzo miło, czy jest fanem tego zespołu. "Tak, oczywiście" - odpowiedział.



- Zawsze miło zostać sprowadzonym na ziemię - stwierdził trener, już na konferencji. Para była z USA, więc szybko opowiedział tę przygodę Bastianowi Schweinsteigerowi, byłej gwieździe Bayernu, teraz graczowi Chicago Fire. "Tutaj znają pana wszyscy" - zapewnił Schweinsteiger.



- A to oczywiście nie jest prawdą - wyznał Heynckes. I poszedł.

Źródło: PAP/EPA Robert Lewandowski jest gwiazdą Bayernu



"Normalny gość", "Pierwszy taki milioner", "Najlepszy i najbardziej zrelaksowany", "Kiedy pomyślę, że Jupp już niedługo odejdzie, chce mi się płakać" - piszą kibice w mediach społecznościowych po obejrzeniu filmu z konferencji.



Spodobało im się i to, co Heynckes mówił o samym meczu i walce o tytuł. W razie zwycięstwa nad Augsburgiem nie nastawia się na huczne świętowanie. Nie przepada za koszulkami z okolicznościowymi, mistrzowskimi nadrukami. Może pozwoli sobie na lampkę szampana, ale przede wszystkim trzeba wygrać.



W drodze powrotnej do Monachium trener zamierza włączyć w autobusie muzykę Bruce'a Springsteena. Albo "The Hollies". Albo "Dire Straits". - Będzie nastrojowo - oświadczył.



