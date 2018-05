Jeden sezon, dwie cudowne przewrotki. "To musiała być najpiękniejsza bramka"





Bramki strzelane z przewrotki są szczególnie cenione przez piłkarzy i kibiców, ponieważ bardzo trudno je zdobyć. Tym bardziej wyjątkowe jest, że w jednym sezonie Ligi Mistrzów takimi wspaniałymi zagraniami popisali się aż dwaj gwiazdorzy Realu - Cristiano Ronaldo w ćwierćfinale z Juventusem i Gareth Bale w meczu decydującym o tytule z Liverpoolem.

Która ze wspaniałych przewrotek była piękniejsza? Trudno rozstrzygnąć. Na pewno obie były bardzo ważne dla kroczącego po trzeci triumf z rzędu w Champions League Realu.

"To było fantastyczne"

- Muszę powiedzieć, że to było fantastyczne. Nie spodziewałem się, że zdobędę taką bramkę. To dla mnie niezapomniana chwila - triumfował w kwietniu Ronaldo, po swoim trafieniu na 2:0 z Juventusem w Turynie. Gol Portugalczyka był takiej urody, że nawet kibice Starej Damy na stojąco bili mu brawo.

W sobotnim finale fani The Reds nie fetowali doskonałego trafienia Bale'a na 2:1. Walijczyk złożył się jednak do piłki równie idealnie, jak blisko dwa miesiące wcześniej jego kolega z zespołu. Trener Zinedine Zidane po obu trafieniach aż złapał się za głowę z podziwu.



Real w niebiosach

Bomba po finale. Ronaldo zasugerował odejście Wiele wskazuje na... czytaj dalej » "Gol Bale'a nie był może tak plastyczny, jak ten Ronaldo w Turynie, ale znowu wyniósł Real wysoko pod niebiosa" - porównała hiszpańska "Marca".

Triumfował także 28-letni strzelec, który na placu gry pojawił się w 61. minucie, a na listę strzelców wpisał się już trzy minuty później. Jego wyjątkowe trafienie podcięło skrzydła ekipie The Reds.

- To musiała być najpiękniejsza bramka w historii finałów Ligi Mistrzów - chwalił się Walijczyk. - Potrzebuję regularnych występów co tydzień, a w tym sezonie nie miałem takiej możliwości. Będę musiał usiąść i porozmawiać z agentem o mojej przyszłości. Byłem rozczarowany, że nie znalazłem się dziś w wyjściowym składzie. Najlepsze, co mogłem zrobić, to wejść z ławki i wpłynąć na losy meczu. I to właśnie zrobiłem - podsumował Bale.

Kibice na pewno długo nie zapomną wyjątkowych przewrotek Bale'a i Ronaldo. Takie gole po prostu przechodzą do historii.



