Rywale Polaków pod lupą przed mundialem. Problemy mają gracze z Serie A





Foto: Shutterstock | Video: Shutterstock, Flickr / Jimmy Baikovicius Kolumbijczycy będą trudnym rywalem na mistrzostwach świata

Hiszpański dziennik "As" wskazuje, że na trzy miesiące przed piłkarskim mundialem w Rosji najsilniejszym punktem reprezentacji Kolumbii są boczni obrońcy. Gazeta odnotowuje także problemy graczy rywala Polaków występujących w Serie A.

Wydawany w Madrycie dziennik zwrócił uwagę na słabą postawę kolumbijskich graczy grających na co dzień w lidze włoskiej: Cristiana Zapaty w AC Milan oraz Juana Cuadrado w Juventusie Turyn. Wskazuje, że obrońca mediolańskiego klubu pojawił się dotychczas w wyjściowym składzie zaledwie w sześciu meczach.



Gazeta obawia się też, że Cuadrado, który w grudniu przeszedł operację i powraca do zdrowia, nie będzie w pełni sił na mistrzostwa świata w Rosji.

Źródło: Shutterstock Kolumbia była rewelacją poprzedniego mundialu

Skuteczni obrońcy

Zagraniczne powołania Nawałki. Zabrakło Błaszczykowskiego Selekcjoner... czytaj dalej » Według dziennika w najwyższej formie z zawodników kolumbijskiej kadry są obecnie boczni obrońcy: występujący w Boca Juniors Frank Fabra oraz broniący barw PSV Eindhoven Santiago Arias.



"Fabra zagrał już w tym sezonie w Boca Juniors 18 spotkań wychodząc w pierwszym składzie, natomiast Arias – 25 meczów. Obaj są kluczowymi graczami dla swoich drużyn" - napisał "As".



Gazeta odnotowała, że zarówno argentyński Boca Juniors, jak i holenderski PSV Eindhoven przewodzą w swoich ligach, mając duże szanse na zdobycie mistrzostwa. "Poza tym, zarówno Arias, jak i Fabra mają już na swoim koncie strzelone bramki, odpowiednio trzy i dwie" - odnotował dziennik.

Pozytywy i kłopot

W ocenie "Asa" na uwagę selekcjonera grupowych rywali Polaków zasługuje też inny kolumbijski zawodnik Boca Juniors – Wilmar Barrios. Gazeta wskazuje, że 25-letni piłkarz może być brany pod uwagę jako kandydat na środkowego pomocnika grającego w zespole narodowym od pierwszych minut.



"As" twierdzi, że pocieszające dla kolumbijskiej defensywy mogą być dobre występy Davida Ospiny w meczach Arsenalu w Lidze Europy, gdzie Kanonierzy w pierwszym spotkaniu 1/8 finału tych rozgrywek pokonali AC Milan 2:0. Przypomina, że w rozgrywkach tych doświadczony golkiper zagrał już pięć spotkań, co cieszy z uwagi na fakt, że w lidze angielskiej jest on rezerwowym. Obsada bramki jest zresztą poważnym kłopotem Kolumbii. Gdyby Ospina był niedysponowany, to praktycznie nie ma solidnego zmiennika.



Kolumbia, która będzie rywalem Biało-Czerwonych w grupie H mundialu w Rosji, rozpocznie udział w turnieju 19 czerwca spotkaniem z Japonią w Sarańsku. Pięć dni później wystąpi przeciwko Polsce w Kazaniu, a 28 czerwca zakończy fazę grupową meczem z Senegalem w Samarze.