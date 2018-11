Problemy kadrowicza w klubie. "Jest samotnikiem. Rozmawia tylko po polsku"





Rafał Kurzawa nie ma łatwego życia w lidze francuskiej. W Amiens gra niewiele, do podstawowego składu mu daleko. Sprawy nie ułatwia nieznajomość języków obcych, dlatego właśnie z reprezentantem Polski trener ma głównie kłopot.

"Jest samotnikiem. Rozmawia tylko po polsku, dlatego w jego przypadku potrzebny jest tłumacz. Kurzawa mało mówi, mało też pokazuje na boisku i poza nim" - napisał dziennik "L'Equipe", odsłaniając kulisy funkcjonowania szatni osiemnastego zespołu Ligue 1.



Drużyna polskiego bramkarza napsuła krwi Borussii. Dogrywka i pięć goli w Dortmundzie Zachwycająca w... czytaj dalej » To spore utrudnienie zwłaszcza dla Christophe'a Pelissiera, który w kadrze ma wielu obcokrajowców. Kilku z różnych stron świata trafiło do Amiens przed obecnym sezonem, choć francuski szkoleniowiec apelował do szefów, żeby ich liczbę ograniczyć. Latem dołączyli m.in. Irańczyk Saman Ghoddos, Kolumbijczyk Juan Ferney Otero, Brazylijczyk Ganso, Szwed Emil Krafth czy Iworyjczyk Cheick Timite.

Agent Kurzawy: uczył się od kilku miesięcy

Klub, rzecz jasna, zapewnił swoim nowym graczom lekcje francuskiego, ale sprawa łatwa nie jest. Pelissier radzi sobie jak umie. Poza językiem francuskim porozumiewa się jeszcze po hiszpańsku. Jego "asystentami" są rodacy Prince Gouano (kapitan) oraz Eddy Gnahore. Oni przekazują uwagi pozostałym piłkarzom w języku angielskim, włoskim oraz portugalskim. To oznacza, że przekaz trafia prawie do wszystkich. Kłopot jest tylko z Kurzawą.



"Co do nauki, to ma od pierwszego dnia pobytu w klubie zapewnionego nauczyciela francuskiego i angielskiego (uczył się już od kilku miesięcy w Polsce), także spokojnie…" - skomentował w mediach społecznościowych menedżer reprezentanta Polski Daniel Weber.



Sam Pelissier narzeka, że oddzielne odprawy dla miejscowych zawodników i obcokrajowców to czasochłonne zajęcie. Zwłaszcza że te odbywają się nie tylko przed meczami, ale i treningami.



25-letni Kurzawa, uczestnik mistrzostw świata w Rosji, do Amiens trafił na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej był piłkarzem Górnika Zabrze. W trwającym sezonie wystąpił tylko w siedmiu ligowych meczach, wbił jednego gola oraz raz zagrał w krajowym pucharze. Łącznie na boisku spędził 268 minut.