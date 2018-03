Piękny gol nie wystarczył. Barcelona traci punkty ze słabeuszem





Foto: EPA/QUIQUE CURBELO | Video: tvn24 Messi próbował, Barca nie wygrała

Niepodziewane męczarnie Barcelony tuż przed hitowym starciem z Atletico. W meczu 26. kolejki Primera Division Katalończycy tylko zremisowali z Las Palmas 1:1.

W obliczu niedzielnego meczu na Camp Nou, który może praktycznie zakończyć wyścig po mistrzostwo Hiszpanii trener Ernesto Valverde zostawił kilka swoich gwiazd na ławce. Przede wszystkim Gerarda Pique i Ivana Rakiticia (wszedł na murawę w 63. minucie). Na Gran Canaria nie spodziewał się kłopotów, bo niby dlaczego? Las Palmas to w końcu drużyna, która okupuje miejsce w dolnych rejonach tabeli. Siedem goli w dwóch meczach. Griezmann postraszył Barcelonę Francuz Antoine... czytaj dalej »

Pomógł sędzia

Od początku wszystko szło po myśli Katalończyków. Jeszcze przed upływem 10. minuty pierwszą znakomitą okazję zmarnowali na spółkę Leo Messi i Luis Suarez. Górą był Leandro Chichizola. W 21. minucie bramkarz Las Palmas nie miał już jednak absolutnie nic do powiedzenia przy strzale Leo Messiego z rzutu wolnego, który kropnął z całej siły w samo okienko. To już 599. bramka Argentyńczyka w karierze i czwarta zdobyta w ten sposób w tym roku, czym wyrównał swój rekord z 2012 roku.

Tuż przed przerwą gospodarze powinni grać w dziesięciu. Powinni, ale sędzia Mateu Lahoz nie dopatrzył się jak Chichizola zagrywa piłkę ręką przed polem karnym. Suarez protestował. Na próżno.

Na drugą połowę Las Palmas wyszło bardziej zmotywowane i szybko przyniosło to efekty w postaci gola. Sędzia odgwizdał rzut karny choć długo nie było wiadomo, za co. Kolejne powtórki pokazały, że ręką we własnym polu karnym zagrywał Lucas Digne. Jedenastkę pewnie wykorzystał Jonathan Calleri. Co ciekawe, był to pierwszy karny podyktowany przeciwko Barcelonie od 78 meczów.

Tylko pięć punktów

Wydawało się, że Katalończycy rzucą się na rywala, ale ten udanie odpierał ataki gości już do końca meczu. Nie pomogło nawet doliczone sześć minut. Po dwóch zwycięstwach z rzędu, Barca tym razem tylko zremisowała. W tabeli jej przewaga nad Atletico zmalała już tylko do pięciu punktów.

Wyniki 26. kolejki:





wtorek

Espanyol - Real Madryt 1:0

Girona - Celta Vigo 1:0

środa

Eibar - Villarreal 1:0

Atletico - Leganes 4:0

Getafe Deportivo 3:0

Athletic Bilbao - Valencia 1:1

Malaga - Sevilla 0:1



czwartek:

Betis - Real Sociedad 0:0

Las Palmas - Barcelona 1:1

Alaves - Levante