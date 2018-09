Barcelona ledwo się uratowała





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Barcelona uratowała punkt

Miało być zmazanie plamy, a są kolejne stracone punkty. Barcelona nie może poradzić sobie z zadyszką. Z Athletic Bilbao zremisowała 1:1, wyrównującego gola strzelając w 84. minucie.

To trzeci mecz z rzędu, którego Katalończycy nie wygrali. Mają za sobą czarny tydzień. Remis z Gironą, później porażka z Leganes, a teraz ledwo uratowany punkt z Athletikiem.



W Hiszpanii ostatnio mocno dostało się trenerowi FCB Ernesto Valverde, któremu miano za złe przesadne żonglowanie składem. Co zrobił Valverde? Znów pomieszał. Na ławce posadził Leo Messiego i Sergio Busquetsa.

Źródło: PAP/EPA Baskowie postawili gospodarzom trudne warunki

Bez Messiego ani rusz

Na koniec tradycyjnie okazało się, że bez Argentyńczyka ani rusz. Messi (zresztą jak również Busquets) wszedł w drugiej połowie i to on podał do Munira El-Haddadiego, który strzelił na 1:1.



Baskowie stracili ogromną szansę ogrania Barcelony na Camp Nou pierwszy raz od 2001 roku. W sobotę prowadzili od 41. minuty, kiedy trybuny strzałem z woleja ucieszył Oscar de Marcos.



Mimo porażki Barcelona utrzymała prowadzenie w tabeli, ma punkt przewagi nad drugim Realem. Ale to może się zmienić, bo madrytczycy grają wieczorem w derbach z Atletico.



Mecze 7. kolejki:

Rayo Vallecano - Espanyol 2:2

Real Sociedad - Valencia 0:1

Barcelona - Athletic Bilbao 1:1

Eibar - Sevilla

Real - Atletico

niedziela

Huesca - Girona

Villarreal - Real Valladolid

Levante - Alaves

Betis - Leganes

poniedziałek

Celta Vigo - Getafe