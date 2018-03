600. gol Messiego. Barcelona lepsza w hicie





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Messi znów był bohaterem

Genialny strzał z rzutu wolnego Lionela Messiego dał skromne zwycięstwo Barcelonie z Atletico w hicie ligi hiszpańskiej. Katalończycy odskoczyli drużynie z Madrytu na osiem punktów.

Barcelona pod wodzą Ernesto Valverde od początku narzuciła niesamowite tempo dla reszty ligi. Długo nieosiągalne nawet dla czołowych zespołów. Ale Katalończycy, wciąż niepokonani, w ostatnich pięciu spotkaniach aż w trzech remisowali, gubiąc punkty ze średniakami. W miesiąc bezbłędnie grające Atletico odrobiło sześć punktów i traciło tylko pięć do lidera. Kolejny jubileusz Ronaldo. Meczu nie dokończył Cristiano Ronaldo... czytaj dalej »

Strata, zwłaszcza dla drużyny Diego Simeone, do odrobienia w pozostałych do końca sezonu 12 kolejkach. Dlatego niedzielny hit na Camp Nou urastał do meczu sezonu.

Messi bohaterem

Do 21. minuty na boisku działo się niewiele. Wtedy Messi oddał pierwszy celny strzał w spotkaniu. Gospodarze próbowali atakować, Atletico głęboko się broniło, czekając na szansę w kontrataku.

Plan taktyczny gości runął jednak pięć minut później. Do rzutu wolnego podszedł Messi. Bramkarz Jan Oblak próbował dokonać niemożliwego, bo choć końcami palców sięgnął jeszcze piłkę, nie dał rady jej wybić.

To była 600. bramka Argentyńczyka w oficjalnych meczach Barcelony i reprezentacji. I decydujący moment spotkania. Bezradni z przodu goście nie byli w stanie odpowiedzieć. Barcelona ani na chwilę nie straciła kontroli i powiększyła przewagę w tabeli do ośmiu punktów. Atletico przegrało po sześciu zwycięstwach z rzędu.

Źródło: PAP/EPA Tak Messi strzelił 600. gola

Wyniki 27. kolejki Primera Division:

sobota

Villarreal - Girona 0:2

Sevilla - Athletic 2:0

Deportivo - Eibar 1:1

Laganes - Malaga 2:0

Real Madryt - Getafe 3:1

niedziela

Levante - Espanyol 1:1

Barcelona - Atletico 1:0

Real Sociedad - Alaves (18.30)

Valencia - Betis (20.45)