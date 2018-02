Real rozbił rywala. "Impreza na koszt BBC"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Ronaldo bohaterem Realu

Real Madryt pokonał u siebie Alaves 4:0. Dwa gole wbił Cristiano Ronaldo, który jest już o krok od 300. bramki w lidze hiszpańskiej.

Gospodarze długo nie mogli sforsować defensywny 16. zespołu tabeli. Udało się dopiero przed przerwą. W 44. minucie Ronaldo strzelił pierwszego gola po podaniu piętą Karima Benzemy.



Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy Francuz znów wystąpił w roli głównej. Tym razem asystował przy bramce Garetha Bale'a. W 61. minucie drugie trafienie zaliczył Rolando. To był 14. gol Portugalczyka w tych sezonie i 299. w lidze hiszpańskiej. Pewny Real. Wygrał bez Ronaldo Real Madryt... czytaj dalej »

Ronaldo oddał karnego

Wynik spotkania przed końcem ustalił z rzutu karnego Benzema. Real odniósł szóste zwycięstwo w siedmiu ostatnich ligowych spotkaniach.



To był też pierwszy od dawna mecz Królewskich, w którym o dobry rezultat zatroszczyły się największe gwiazdy. "Apoteoza BBC" - zatytułował relację z Santiago Bernabeu dziennik "Marca".



"Real wreszcie dominował od początku do końca, a swoje piętno na wyniku odcisnęła "Wielka Trójka". O jej zaangażowaniu, współpracy i nastroju najlepiej świadczy fakt, że Ronaldo oddał karnego Benzemie, by i on miał gola" - skomentowała gazeta.



Na ten sam aspekt zwrócił uwagę dziennik "As". "Impreza na koszt BBC" - podsumowano spotkanie.

Źródło: PAP/EPA Tak Benzema wykorzystał jedenastkę



Wyniki 25. kolejki Primera Division:

piątek

Deportivo - Espanyol 0:0

sobota

Celta - Eibar 2:0

Real - Alaves 4:0

Laganes - Las Palmas 0:0

Barcelona - Girona (20.45)

niedziela

Villarreal - Getafe (12.00)

Athletic Bilbao - Malaga (16.15)

Valencia - Real Sociedad (18.30)

Sevilla - Atletico Madryt (20.45)

poniedziałek

Levante - Betis (21.00)