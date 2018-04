VAR niepokoi przed mundialem. "Mam nadzieję, że nie będzie skandalu"





Foto: Adam Pretty/Borussia Dortmund/Getty Images | Video: tvn24 VAR nadal wzbudza kontrowersje

Prezydent UEFA Aleksander Ceferin wyraził swoje obawy, związane z korzystaniem z systemu wideoweryfikacji VAR, podczas zbliżających się piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Słoweniec w wywiadzie dla "La Gazzetta dello Sport" powiedział, że ta technologia wciąż wymaga doskonalenia.

FIFA podjęła w marcu decyzję o wykorzystywaniu na mundialu VAR-u, czyli dodatkowych sędziów mających dostęp do zapisu wideo. Z rozwiązania tego korzysta się już w kilku europejskich ligach, m.in. w polskiej, niemieckiej i włoskiej.

Sędziowie bez doświadczenia

"Siedem minut chaosu". Media piszą o skandalu, sędzia się broni Słusznie zrobił... czytaj dalej » - Obawiam się przede wszystkim sytuacji, w których z VAR korzystać będą arbitrzy, którzy wcześniej nie sędziowali przy jego pomocy. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego skandalu - powiedział Ceferin, cytowany przez "La Gazzetta dello Sport".



W MŚ będzie 36 sędziów głównych, ale tylko dziesięciu z Europy. W tym gronie jest Szymon Marciniak.

"Jak sportowe samochody"

Prezydent UEFA już wcześniej zdecydował, że w kolejnym sezonie Ligi Mistrzów nadal nie będzie VAR-u.



- Te rozgrywki są jak Ferrari lub Porsche - nie można sobie nimi po prostu odjechać. Potrzeba treningów i testów, aby wszyscy zrozumieli, jak to działa. Nie twierdzę, że VAR w Lidze Mistrzów nigdy nie będzie obecny. Po prostu teraz jest na to za wcześnie i nie ma się co spieszyć - podkreślił Ceferin.



VAR nadal nie będzie też obecny w lidze angielskiej. Rozwiązanie jest przez wielu krytykowane, ponieważ doprowadza do większej liczby przerw w grze. Do takiej sytuacji doszło chociażby w poniedziałkowym meczu Bundesligi między Mainz i Freiburgiem. Wówczas sędzia Guido Winkmann musiał ściągnąć zawodników schodzących do szatni, by wykonać jeszcze rzut karny. Cała sytuacja trwała ponad siedem minut.

Kibicom nie podoba się też, że często nie wiadomo, dlaczego akcja jest zatrzymana lub jaka jest ostateczna decyzja sędziego.



Mistrzostwa świata rozpoczną się 14 czerwca. Polska w grupie H rywalizować będzie z Senegalem, Kolumbią oraz Japonią.