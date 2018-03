Gra w pałacu prezydenckim i orędzie do świata. "Kibicujcie Islandii"





Foto: Twitter/teamiceland.com | Video: tvn24 Islandia to najmniejszy kraj, jaki zagra na mundialu (materiał z 10.10.2017)

Prezydent Islandii Gudni Th. Johannesson wystąpił z mini orędziem do piłkarskiego świata, w którym poprosił, aby kibicować jego krajowi podczas mundialu i stać się członkiem wirtualnej reprezentacji Islandii.

Prezydent z pierwszą damą Elizą Reid wystąpili w krótkim nagraniu ubrani w koszulki reprezentacji Islandii, kopiąc piłkę w Pałacu Prezydenckim w Reykjaviku. Razem zapraszają do dołączenia do "Team Iceland".



Film jest częścią kampanii turystycznej kraju "Inspired by Iceland".



Our President and First Lady have a message for you! Sign up to #TeamIceland and you could be coming to Iceland for our first World Cup game! https://t.co/kTf8rxYsi8pic.twitter.com/7jfhNI6x7p — Inspired by Iceland (@icelandinspired) 29 marca 2018





Coś wielkiego, gdy jest się małym

Polacy nie mogą narzekać. Oto nasi rywale na mundialu Wszystko już... czytaj dalej » - Jesteśmy bardzo dumni z naszej drużyny i cały naród liczący 340 tysięcy mieszkańców będzie jej kibicować. Zapraszamy wszystkich do dołączenia do niej. Można wygrać albo przegrać, ale zawsze istnieją wielkie emocje z powodu bycia częścią czegoś wielkiego, nawet jeżeli jest się małym - mówi w filmie Gudni Th. Johannesson.



- Zapraszamy każdego bez względu na to komu kibicujesz, twoją wiarę i gdzie mieszkasz. W naszej drużynie jest miejsce dla każdego - dodaje Reid.



Po zarejestrowaniu się jako członek reprezentacji Islandii każdy otrzymuje wirtualną koszulkę z unikalnym numerem i nazwiskiem na plecach w formie islandzkiej, wygenerowanym przez kalkulator nazwisk, opartych na imionach jednego z rodziców.



Islandia jest najmniejszym krajem w historii mundialu, a w Rosji zagra w grupie D z Argentyną, Chorwacją i Nigerią