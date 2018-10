Katar może się podzielić mundialem. "Rozważamy zwiększenie liczby uczestników"





Foto: PAP/EPA | W 2022 roku tytułu piłkarskiego mistrza świata bronić będzie Francja

FIFA rozważa zwiększenie liczby uczestników piłkarskich mistrzostw świata 2022 z 32 do 48. Gdyby tak się stało, imprezę, której gospodarzem ma być Katar, gościć będą także inne kraje regionu.

Już wcześniej FIFA zdecydowała, że 48 reprezentacji wystąpi w MŚ 2026, które wspólnie zorganizują Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk.



- Czy jest możliwe zwiększenie liczby uczestników już w 2022 roku? Rozważamy to - stwierdził prezydent FIFA Gianni Infantino, przy okazji kongresu Azjatyckiej Federacji Piłkarskiej.

Kwestie polityczne

- Musimy zobaczyć, czy to jest wykonalne. Prowadzimy rozmowy z naszymi katarskimi przyjaciółmi oraz innymi krajami i mamy nadzieję, że może się to udać - dodał.



Na przeszkodzie mogą jednak stanąć kwestie polityczne. Mający 2,5 mln mieszkańców Katar nie będzie w stanie samodzielnie przygotować imprezy dla 48 krajów, a jego relacje z częścią państw regionu są napięte. Arabia Saudyjska, Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie oskarżają Katar o finansowanie terroryzmu.



MŚ 2022 mają się rozpocząć 21 listopada i potrwają do 18 grudnia. Tytułu wywalczonego w lipcu w Rosji będzie broniła Francja.

Źródło: PAP/EPA Prezydent FIFA Gianni Infantino rozważa zwiększenie liczby uczestników MŚ 2022